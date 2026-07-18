ABD, hipersonik silah yarışında liderlik için Kratos şirketine 400 milyon dolar ayırdı

ABD Savunma Bakanlığı, ülkenin hipersonik teknoloji alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla Kratos Defense & Security Solutions şirketi ile büyük bir sözleşme imzaladı. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bu fon, ulusal güvenlik programlarını hızlandırmaya ve yeni nesil silah sistemleri geliştirmeye yönlendirilecek. Bu adım, Washington'un Rusya ve Çin gibi rakiplerinden hipersonik silahlanma yarışında geri kalmama stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kratos şirketi temsilcilerinin belirttiğine göre, ayrılan mali destek, gelecek vaat eden teknolojilerin tasarlanmasını ve bunların seri üretim sürecinin hızlandırılmasını sağlayacak. Gizlilik nedeniyle projelerin tüm detayları açıklanmasa da şirket, bu fonların stratejik öneme sahip alanlarda harcanacağını doğruladı. Kratos, günümüzde ABD savunma sanayisinde yüksek hızlı sistemler konusunda en deneyimli oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Yeni projeler: Nemesis ve Kraken

Şirket tarafından geliştirilen projeler arasında Nemesis ve Kraken girişimleri ile Erinyes hipersonik hava aracı özel bir yere sahiptir. Ayrıca Dark Fury, Zeus ve Oriole gibi katı yakıtlı roket motorları üzerinde de aktif çalışmalar yürütülmektedir. ixbt.com verilerine göre Kratos, ABD'de hem hipersonik araçları hem de bunlar için motor sistemlerini bağımsız olarak üreten tek şirket konumundadır.

Böyle bir dikey entegrasyon yaklaşımı, yeni sistemlerin oluşturulma süresini önemli ölçüde kısaltmaya ve dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmaya hizmet etmektedir. Şirketin Defense and Rocket Support Services bölümü başkanı Dave Carter'a göre, temel avantajları karmaşık sistemleri hızlı bir şekilde tasarlama, test etme ve nispeten düşük maliyetlerle seri üretime geçirme yetenekleridir.

Endüstriyel kapasiteyi artırmak

Kratos CEO'su Eric DeMarco, devlet tarafından sağlanan finansman hacminin haziran ayından itibaren önemli ölçüde arttığını belirtti. Yeni yatırımların şirketin organik büyümesini sağlayacağını ve daha önce sipariş takvimini bozmamak için kendi öz kaynaklarıyla yapılan harcamaların karşılanmasına yardımcı olacağını vurguladı. Şirket, son iki yıl içinde yeni üretim tesisleri ve test altyapısı kurmak için büyük yatırımlar yaptı.

Tüm üretim ve araştırma çalışmaları, şirketin kapalı tesislerinde ve devlet poligonlarında gerçekleştirilmektedir. 400 milyon dolarlık yeni paket, Kratos şirketinin ABD hipersonik programındaki ana endüstriyel ortak konumunu daha da güçlendirmektedir. Bu tür projelerin gelecekte ABD ordusunun hızlı saldırı ve savunma kabiliyetini kökten değiştirmesi bekleniyor.