NVIDIA iş ortakları GeForce RTX 50 Super grafik kartlarını teslim almaya başladı

Grafik işlemci pazarında yeni nesil teknolojilere geçiş süreci hızla devam ediyor. Videocardz kaynağının bildirdiğine göre, NVIDIA'nın en az bir iş ortağı GeForce RTX 50 Super serisi ekran kartlarını fiziksel olarak teslim aldı. Bu gelişme, Blackwell mimarisine dayalı cihazların üretim aşamasını geçtiğini ve test ile lojistik süreçlerine hazır olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ancak, cihazların iş ortaklarına ulaşmış olması, yakın zamanda satışa çıkacakları anlamına gelmiyor. NVIDIA, yeni modelleri piyasaya sürmek için acele etmiyor. Bunun temel nedeni olarak küresel pazarda video belleği fiyatlarındaki keskin artış gösteriliyor. Şirket, ekonomik durumun istikrara kavuşmasını ve üretim maliyetlerini optimize etme fırsatlarını bekliyor.

Bellek kapasitesi ve teknik güncellemeler

Mevcut bilgilere göre, RTX 50 Super serisi standart modellere kıyasla önemli ölçüde daha fazla bellek kapasitesine sahip olacak. Bu değişiklik, GDDR7 tipi yeni çiplerin kullanılmasıyla gerçekleştirilecek. Mevcut 2 GB kapasiteli çipler yerine 3 GB kapasiteli modüllerin kullanılması bekleniyor, bu da grafik kartlarının performansını yeni bir seviyeye taşıyacak.

Özellikle, beklenen teknik özellikler şu şekilde görünüyor:

RTX 5070 Super modeli 12 GB yerine 18 GB video belleği ile donatılacak;

RTX 5070 Ti Super ve RTX 5080 Super modelleri 24 GB belleğe sahip olacak.

Böylesine yüksek bir bellek kapasitesi, modern oyunlar ve karmaşık grafik görevleri, özellikle de AI ile çalışma süreçleri için büyük önem taşıyor. Ancak bu güncellemenin kendine has bir dezavantajı da bulunuyor ve bu durum doğrudan ürün maliyetini etkiliyor.

Fiyat artışı ve pazar konjonktürü

Sektör analistleri, yeni 3 GB kapasiteli GDDR7 çiplerinin mevcut 2 GB çiplerden üç kat daha pahalı olduğunu belirtiyor. Bellek kapasitesi ile fiyat arasındaki oran iki kat kötüleşmiş durumda. Bu durum, RTX 50 Super kartlarının kullanıcıların beklediğinden çok daha yüksek bir fiyatla satışa çıkmasına neden olabilir.

Bu haber Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Grafik kartı fiyatlarının küresel ölçekte artması, yerel perakendeciler ve oyuncular için satın alma imkanlarını kısıtlayabilir. Buna rağmen, NVIDIA ürünlerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor çünkü rakip teknolojiler henüz Blackwell seviyesinde bir verimlilik vaat edemiyor.

Sonuç olarak, NVIDIA yeni nesil Super kartlarını teknik açıdan hazırlamış durumda, ancak ekonomik faktörler nedeniyle prömiyerleri gecikiyor. Şirket, yüksek performans ile kullanıcı bütçesi arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor.