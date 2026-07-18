Vertu, yöneticiler için 6.880 dolarlık Alphafold akıllı telefonunu tanıttı

Lüks cihaz üreticisi Vertu, yeni Alphafold modelini tanıttı. Fiyatı yaklaşık 7 bin dolardan başlayan bu katlanabilir akıllı telefon, sıradan kullanıcılar için değil, büyük şirketlerin yöneticileri ve üst düzey yöneticiler için tasarlandı. Cihazın temel özelliği, pahalı malzemelerinden ziyade günlük iş süreçlerini otomatikleştirebilen yapay zeka ajanıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch yayınına göre, Alphafold modeline Hermes Agent adlı özel bir AI sistemi entegre edildi. Bu yazılım, açık kaynaklı Hermes projesine dayanıyor ve sadece sorgulara yanıt vermekle sınırlı kalmıyor. Sistem; belgeleri analiz etme, sözleşmeleri inceleme, iş seyahatlerini planlama ve birden fazla uygulama arasında karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğine sahip. Yapay zeka bir görevi yerine getiremezse, sorguyu otomatik olarak bir insan konsiyerjine yönlendiriyor.

Lüks ve teknolojinin uyumu

Dış görünüşü itibarıyla Alphafold gerçek bir statü sembolüdür. Cihazın gövdesi gerçek dana derisi ve titanyum detaylarla süslenmiştir. Bu, onu cam veya plastikten üretilen Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi kitle pazarına yönelik akıllı telefonlardan keskin bir şekilde ayırır. Cihazın ağırlığı 264 gramdır; bu da Samsung amiral gemisinden (215 gram) önemli ölçüde daha ağırdır. Ancak kavisli çerçeveleri, cihazı açarken kolaylık sağlar.

Akıllı telefonun kutusu da oldukça özel: Mücevher kutusuna benzeyen büyük bir kılıf içinde geliyor. İçerisinde deri kılıf ve özel şarj kabloları ayrı bölmelerde yer alıyor. Bu, Vertu'nun sadece teknoloji değil, aynı zamanda üst düzey hizmet ve lüks bir deneyim satma arzusunu gösteriyor.

Teknik temel ve iş birliği

Cihazın iç parçaları incelendiğinde, 1.100 dolarlık ZTE Nubia Fold modeliyle çok sayıda benzerliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Menteşe tasarımı, hoparlör yerleşimi ve parmak izi tarayıcısı gibi unsurlar neredeyse aynı. Yazılım kodlarında bile ZTE tanımlayıcıları bulunuyor. Vertu temsilcileri bu bilgiyi doğrulayarak, Alphafold platformunun ZTE/Nubia ile iş birliği içinde geliştirildiğini belirttiler.

Şirket, donanım kısmının ortaklar tarafından sağlandığını ancak lüks malzemeler, yazılım arayüzü, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerin tamamen Vertu'nun sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Bu, şirket için bir ilk değil: Wired dergisi, 2023 yılında MetaVertu modelinin de benzer bir yöntemle hazırlandığını bildirmişti.

Sonuç olarak, Vertu'nun Alphafold modeliyle teknik özellik yarışına girmek istemediği söylenebilir. Şirket, müşterilerine —zamanı değerli olan yöneticilere— iş günlerini verimli bir şekilde organize edecek dijital bir asistan sunuyor. 6.880 dolar karşılığında alıcı, sadece bir telefon değil, aynı zamanda statüsünü vurgulayan ve işlerini kolaylaştıran özel bir araca sahip oluyor.