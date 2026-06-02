Urent scooter'ları artık SDEK ve SwiftDrive platformlarında mevcut

Kicksharing servisi Urent, işlevselliğini genişleterek yeni dijital platformlarla entegrasyon sağladı. Artık scooter'ların konumu, lojistik operatörü SDEK'in mobil uygulamasındaki haritalarda görüntüleniyor. Bu, kullanıcıların kargo teslimatı ile elektrikli scooter sürüşlerini birleştirerek karmaşık rotalar oluşturmasına olanak tanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kiralamayı başlatmak için uygulama, kullanıcıyı otomatik olarak Urent servisine yönlendiriyor. Bu kolaylık, şehir içi ulaşım ve kurye hizmetleri sürecini daha da optimize etmeye yardımcı oluyor.

Ayrıca kurumsal müşteriler, SwiftDrive platformu aracılığıyla scooter kullanma imkanına sahip oldular. Bu özellik, şirketlerin taksiden scooter kiralamaya kadar tüm iş seyahati türlerini tek bir sözleşme kapsamında merkezi olarak yönetmelerini sağlıyor.

Urent basın servisi, temel önceliklerinin kullanıcılar için kolaylık sağlamak olduğunu vurguluyor. Müşteriler, alışkın oldukları servisler üzerinden scooter'ları bulabilecek ve şehir içinde en uygun rotaları oluşturabilecekler.