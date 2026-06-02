X sosyal ağında yeni “React with Video” özelliği başlatıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal ağı, platformdaki etkileşim olanaklarını genişletmeyi amaçlayan yeni “React with Video” özelliğini tanıttı. Bu yenilik, Repost düğmesine bir alternatif olarak görülüyor. Artık kullanıcılar sadece gönderi paylaşmak veya Quote Post ile metin yazmakla kalmayıp, gönderilere video-reaksiyon bırakabilecekler. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik temel olarak içerik üreticileri için tasarlanmış olup, kendi kişisel markalarını başkalarının içeriklerine tepki vererek geliştirmelerine olanak tanıyor. X platformunun ürün bölümü başkanı Nikita Bier, yorumların sosyal ağın en önemli sütunlarından biri olduğunu ve bazen düşünceleri video yoluyla iletmenin en etkili yöntem olduğunu belirtti.

Şu anda “React with Video” özelliği iOS cihazlarda mevcut, ancak şirket yakın zamanda bunu Android ve web sürümleri için de sunmayı vaat ediyor. Kullanıcılar video kaydederken “green screen” (yeşil ekran) veya “split screen” (ekranı bölme) gibi modları kullanabilecekler. Bu, yüz ifadeleri ve ses tonu aracılığıyla kitleyle daha yakın bir bağ kurma imkanı sağlıyor.

Son aylarda X platformu, içerik üreticileri için bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Bunlar arasında “Paid Partnership” etiketlerinin getirilmesi ve Creator Subscriptions sisteminin güncellenmesi yer alıyor. Ayrıca şirket, Nisan ayında düşük kaliteli ve clickbait içerik yayan hesaplara yapılan ödemeleri azaltarak bu tür materyallere karşı mücadeleyi güçlendirdi.

Verilere göre, X kullanıcı sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. SpaceX şirketinin raporlarına göre, Mart 2026 itibarıyla platform kullanıcı sayısı 550 milyona ulaştı; bu, Aralık 2025'teki 520 milyonluk göstergeden önemli ölçüde daha fazladır.