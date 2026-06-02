VTB, robotları yönetmek için özel bir yapay zeka platformu oluşturuyor

·28·Teknoloji
VTB, robotları yönetmek için özel bir yapay zeka platformu oluşturuyor

VTB bankası, fiziksel robotları yapay zeka yardımıyla yönetmek için yeni bir platform geliştiriyor. T1 şirketi ile ortaklaşa yürütülen bu proje, her hareketi ayrı ayrı programlama ihtiyacını ortadan kaldırarak robot kullanım sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem, dijital yapay zeka (AI) ajanları konseptine dayanıyor. Kullanıcı karmaşık iş senaryoları yazmak yerine somut bir iş görevi tanımlıyor; platform ise komutları robotlar arasında bağımsız olarak dağıtıyor ve yürütülmelerini denetliyor. Sistemin müşteri hizmetleri, teslimat, tesis güvenliği ve nakit taşıma gibi çeşitli alanlarda kullanılması bekleniyor.

Proje, Çin'deki yapay zeka yetkinlik merkezi temelinde geliştiriliyor. Bu merkez, Rus ve Çinli uzmanların katılımıyla uygulamalı araştırmalar yapmak ve yeni cihazları test etmek için kuruldu. Daha önce bankanın bu iş birliği kapsamında NVIDIA işlemcilerini Çinli alternatif çözümlerle değiştirmek üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Uzmanların tahminlerine göre, böyle bir platformu oluşturmanın maliyeti 1 milyar rubleye kadar ulaşabilir. Fonların büyük bir kısmı sadece yazılım geliştirmeye değil, aynı zamanda farklı robot türlerinin entegrasyonuna, güvenli yönetim mekanizmalarının oluşturulmasına ve yapay zeka modellerinin gerçek ortamlarda çalışacak şekilde eğitilmesine harcanacak.

Proje başarıyla hayata geçirilirse VTB, iş süreçleri ile fiziksel robotlar arasında yapay zeka ajanlarını aracı olarak kullanan ilk büyük şirketlerden biri olacak. Bunun, endüstriyel robotik ve kurumsal operasyonların otomasyonunda yeni bir aşama olması bekleniyor.

VTBYapay ZekaRobotikT1NVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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