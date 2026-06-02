T2 operatörü 2026 yılına kadar 48 ülkede VoLTE dolaşımını başlatacak

Rus iletişim operatörü T2 (eski adıyla Tele2), VoLTE dolaşım hizmetini geliştirmeye yönelik kapsamlı planlarını duyurdu. Şirket verilerine göre operatör, hizmet coğrafyasını neredeyse iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda LTE ağları üzerinden sesli arama yapma imkanı, T2 aboneleri için 23 ülkede ve 30 yabancı ağda mevcuttur. İstatistiklere göre, yurt dışında her gün yaklaşık 70 bin kişi bu hizmeti aktif olarak kullanmaktadır.

2026 yılı sonuna kadar operatör, bu listeye 25 ülke daha eklemeyi planlıyor. Uluslararası VoLTE hizmetinin hızlı gelişimi T2 için 2025 yılında başlamış olup, bir yıl içinde 18 yabancı ağ sisteme dahil edilmişti.

Şu anda bu teknoloji ABD, Avustralya, Çin, Japonya, İspanya, Almanya ve diğer popüler turistik destinasyonlarda başarıyla çalışmaktadır. Yeni genişleme aşaması, abonelerin uluslararası seyahatleri sırasında yüksek kaliteli iletişim sağlamalarına yardımcı olacaktır.