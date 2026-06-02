Mirror kurucusu Brynn Putnam, yeni Board girişimi için 20 milyon dolar yatırım aldı

·31·Teknoloji
Mirror kurucusu Brynn Putnam, yeni Board girişimi için 20 milyon dolar yatırım aldı

New York merkezli Board girişimi, Union Square Ventures liderliğindeki A serisi yatırım turunda 20 milyon dolar topladı. Projenin kurucusu Brynn Putnam, daha önce fitness girişimi Mirror'ı Lululemon'a 500 milyon dolara satmasıyla tanınıyordu. Yeni yatırım turuna Biz Stone, Tim Ferriss ve Scott Belsky gibi ünlü melek yatırımcılar da katıldı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

Board cihazı, ahşap bir çerçeveye yerleştirilmiş 24 inçlik bir dokunmatik ekrandır ve özel bir teknoloji sayesinde fiziksel oyun figürlerini tanıyabilir. Cihaz, geleneksel masa oyunlarının dokunsal hissini video oyunlarının etkileşimiyle birleştirir. Cihaz şu anda ABD'nin tüm eyaletlerinde on binlerce ev, okul ve hastanede kullanılmaktadır.

Şirket, yatırımın yanı sıra Board Studio platformunu da duyurdu. Yapay zeka tabanlı bu sistem, kullanıcıların basit metin komutları (promptlar) aracılığıyla bir saatten kısa sürede kendi oyunlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Platformun yıl sonunda kullanıma sunulması planlanıyor.

Brynn Putnam'a göre Board projesi, insanları cihazlardan uzaklaştırıp bir araya getirmeyi amaçlıyor. Mirror kendini geliştirmeye odaklanırken, Board ailevi ve arkadaşça ilişkileri güçlendirmeye yöneliktir. Proje, yapay zeka teknolojileri sayesinde tüketici teknolojilerine olan ilginin yeniden canlandığı bir dönemde başarı yakalıyor.

BoardGirişimYatırımYapay ZekaMirror
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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