Huawei Mate 90: Moore Yasası sınırlarını aşan ilk akıllı telefon

İnternette Huawei Mate 90 serisinin piyasaya sürülme zamanlamasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli içeriden bilgi sağlayan Fix Focus Digital'e göre şirket, kendi mobil çiplerinin üretimini stabilize ettikten sonra akıllı telefonların geleneksel piyasaya sürülme takvimine geri dönüyor. Yeni amiral gemilerinin beklenenden çok daha erken satışa sunulması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Sızdırılan bilgilere göre Mate 90 serisi, 2026 yılının Eylül ayı sonunda mağaza raflarında yerini alabilir. Önceki nesil modeller genellikle Kasım ayı sonuna doğru satışa sunulduğu için bu, normal tarihlerden önemli ölçüde daha erkendir. Resmi duyurunun ise satışlar başlamadan önce yapılması muhtemeldir.

Kaynak, takvimin hızlanmasının Huawei'nin kendi tek çipli sistemleri etrafındaki durumun iyileşmesiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Daha önce şirket yöneticilerinden biri olan He Tingbo, bu yıl Kirin 5G işlemcilerinin performansını yeni "mantıksal katlama" (Logic Folding) teknolojisiyle artırma planlarından bahsetmişti.

"Mantıksal katlama", Huawei tarafından Tau ölçeklendirme yasası kapsamında sunulan çok seviyeli bir mikroçip optimizasyon konseptidir. Bu teknoloji, Moore Yasası'nın fiziksel sınırlarını aşmayı ve teknolojik yaptırımları baypas etmeyi hedeflerken, daha karmaşık fiziksel üretim süreçlerine hemen geçiş gerektirmiyor.

Ayrıca Huawei'nin, yaklaşan Mate 90 serisi için zum çekimini profesyonel kamera seviyesine taşıyacak yeni aksesuarlar hazırladığı bildiriliyor. Bu bağlamda şirket, akıllı telefonların düzenli üretimine geri döndü. Mart ayında Enjoy 90 serisi piyasaya sürülürken, yıl sonuna kadar yüksek kapasiteli bataryaya sahip Enjoy 100 serisinin çıkması bekleniyor.