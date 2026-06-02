VivaTech 2026: Avrupa'nın yapay zeka stratejisi nasıl olacak?

·51·Teknoloji
VivaTech 2026: Avrupa'nın yapay zeka stratejisi nasıl olacak?

TechCrunch, VivaTech 2026 ortaklığıyla yapay zekanın (AI) geleceğini belirleyen en önemli tartışmalara odaklanıyor. Bu iş birliği kapsamında, yeni girişimciler VivaTech Innovation of the Year yarışmasında projelerini sergileyecekler. Kazanan, Paris'te canlı sunum yapma ve San Francisco'daki TechCrunch Disrupt 2026 kapsamında Startup Battlefield 200 listesinde yer alma fırsatı yakalayacak. Bu konuda haber veriyor: Techcrunch.com.

Küresel yapay zeka yarışı genellikle ABD ve Çin arasındaki bir mücadele olarak yorumlanıyor. Ancak VivaTech 2026 platformunda Avrupa çok daha farklı bir model sunuyor. Silicon Valley ölçek, hız ve pazar hakimiyetine odaklanırken, Avrupa endüstriyel rekabet gücü ve teknolojik egemenliğe dayalı dengeli bir vizyonu savunuyor.

ABD şirketleri daha güçlü modeller çıkarmak için acele ederken, Avrupalı politikacılar düzenleme, şeffaflık, gizlilik ve altyapı bağımsızlığına odaklanıyor. Eleştirenler bu yaklaşımın inovasyonu sınırladığını savunsa da, destekleyenler Avrupa'nın yönetişim ve etik konularında liderlik etmeye çalıştığını vurguluyor.

Avrupa'nın yapay zeka hedefleri; üretim, lojistik, sağlık, siber güvenlik ve enerji altyapısı gibi tarihsel olarak güçlü olduğu sektörlerle bağlantılıdır. Silicon Valley daha çok tüketici platformlarına odaklanırken, Avrupa endüstriyel yapay zekaya, yani tedarik zincirlerini ve ulaşım ağlarını yöneten karmaşık sistemlere ağırlık veriyor.

VivaTechYapay ZekaTechCrunchStartupTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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