Martin Scorsese yapay zeka dünyasına adım attı

·42·Teknoloji
Martin Scorsese yapay zeka dünyasına adım attı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese, yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Black Forest Labs girişimine beklenmedik bir şekilde ortak ve danışman olarak katıldı. New York Times'ın haberine göre, dünya sinemasının yaşayan efsanesi bu teknolojiyi yalnızca storyboard (çekim planı çizimleri) oluşturmak için kullanmayı planlıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

"70 yıldır kendi storyboard'larımı kendim çiziyorum" diyen yönetmen, yeni aracın fikirlerini görüntü yönetmenlerine ve set tasarımcılarına çok daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarmasına yardımcı olacağını belirtti. Bunun, yönetmenin yaratıcı sürecini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Almanya'nın Freiburg kentinde bulunan Black Forest Labs, yaklaşık 70 çalışana sahip. Bu girişim; Adobe, Canva, Microsoft ve Meta gibi devlerin görsel oluşturma özelliklerini destekliyor. Şirketin piyasa değeri yatırımcılar tarafından 3,25 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

İlginç bir şekilde, bu girişim Stable Diffusion projesinin arkasındaki ekip tarafından kuruldu. Wired'ın haberine göre şirket, yakın zamanda Elon Musk yönetimindeki xAI ile iş birliği yapmayı reddetti. Bunun sebebinin Grok yapay zeka ağındaki içerik güvenliği sorunları olduğu belirtiliyor.

Scorsese gibi muhafazakar bir sanatçının bu adımı, Hollywood'da yapay zekaya yönelik tutumun değiştiğini gösteriyor. Yönetmen teknolojiyi sınırlı bir kapsamda kullansa da, bu durum sinema endüstrisinin yapay zeka ile entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Martin ScorseseYapay ZekaBlack Forest LabsTeknolojiHollywood
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21James Webb 335 Işık Yılı Uzaklıktaki Gezegenin Atmosferinde Metan Tespit EttiBugün, 12:51Rusya'da Boeing 787 Dreamliner Muadili 7-10 Yıl Sonra Ortaya ÇıkacakBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır