Martin Scorsese yapay zeka dünyasına adım attı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese, yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Black Forest Labs girişimine beklenmedik bir şekilde ortak ve danışman olarak katıldı. New York Times'ın haberine göre, dünya sinemasının yaşayan efsanesi bu teknolojiyi yalnızca storyboard (çekim planı çizimleri) oluşturmak için kullanmayı planlıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

"70 yıldır kendi storyboard'larımı kendim çiziyorum" diyen yönetmen, yeni aracın fikirlerini görüntü yönetmenlerine ve set tasarımcılarına çok daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarmasına yardımcı olacağını belirtti. Bunun, yönetmenin yaratıcı sürecini önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Almanya'nın Freiburg kentinde bulunan Black Forest Labs, yaklaşık 70 çalışana sahip. Bu girişim; Adobe, Canva, Microsoft ve Meta gibi devlerin görsel oluşturma özelliklerini destekliyor. Şirketin piyasa değeri yatırımcılar tarafından 3,25 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.

İlginç bir şekilde, bu girişim Stable Diffusion projesinin arkasındaki ekip tarafından kuruldu. Wired'ın haberine göre şirket, yakın zamanda Elon Musk yönetimindeki xAI ile iş birliği yapmayı reddetti. Bunun sebebinin Grok yapay zeka ağındaki içerik güvenliği sorunları olduğu belirtiliyor.

Scorsese gibi muhafazakar bir sanatçının bu adımı, Hollywood'da yapay zekaya yönelik tutumun değiştiğini gösteriyor. Yönetmen teknolojiyi sınırlı bir kapsamda kullansa da, bu durum sinema endüstrisinin yapay zeka ile entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.