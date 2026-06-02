Mobil Windows ve Intel: Acer, Predator Atlas 8 taşınabilir oyun bilgisayarını tanıttı

·26·Teknoloji
Mobil Windows ve Intel: Acer, Predator Atlas 8 taşınabilir oyun bilgisayarını tanıttı

Acer, Computex 2026 fuarında yeni Predator Atlas 8 taşınabilir oyun bilgisayarını sergiledi. Bu kompakt cihaz, yeni nesil Intel Arc G3 işlemci ve Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışıyor ve hareket halindeyken oyun oynamayı sevenler için tasarlandı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Cihaz, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik IPS dokunmatik ekranla donatılmıştır. Ekran 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve VRR (Değişken Yenileme Hızı) teknolojisini destekler. Koruma için Corning Gorilla Glass Victus cam kullanılmıştır. Ayrıca cihazda iki adet 2 wattlık hoparlör ve gürültü önleyici iki mikrofon bulunmaktadır.

Teknik açıdan Predator Atlas 8 modeli, Intel Arc G3 veya ARC G3 Extreme işlemciler, 24 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar SSD depolama ile sunulmaktadır. Pil kapasitesi tercihe göre 60 veya 80 Wh'dir. Soğutma sistemi olarak, iki fanlı (biri metal) Predator AeroBlade teknolojisi kullanılmıştır.

Bilgisayarda iki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası, microSD kart yuvası ve Intel Killer Wi-Fi 7 modülü mevcuttur. 80 Wh bataryalı cihazın ağırlığı 770 gramdır. Oyun kontrolü için tam boyutlu analog joystickler ve Hall sensörlü L2/R2 tetikleyicileri yerleştirilmiştir.

Cihazın dikkat çeken bir özelliği, tetikleyiciler için çift modlu anahtardır. Bu, kullanıcının tetikleyici basışını anında hızlı (nişancı oyunları için) veya pürüzsüz analog (yarış oyunları için) moda geçirmesine olanak tanır. Predator Atlas 8 satışlarının Ekim 2026'da başlaması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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