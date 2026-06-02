James Webb teleskobu yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ta metan buldu

James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez bir yıldızlararası kuyruklu yıldız olan 3I/ATLAS'ta doğrudan metan gazı tespit etti. Gözlemler, bu nesnenin kimyasal bileşiminin Güneş Sistemi'ndeki çoğu kuyruklu yıldızdan önemli ölçüde farklı olduğunu ve diğer gezegen sistemlerinin oluşum dönemindeki koşulları yansıttığını gösterdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Araştırmacılar, teleskobun MIRI (orta kızılötesi spektrum ölçüm cihazı) donanımını kullandılar. Gözlemler, Aralık 2023'te kuyruklu yıldız Güneş'e en yakın noktadan geçip 329-379 milyon kilometre uzaklaşırken gerçekleştirildi. Metanın keşfi, bu gazın buz halinden hızla buharlaşma özelliği nedeniyle astronomlar için büyük önem taşıyor.

Bilim insanlarının tahminlerine göre, 3I/ATLAS'taki metanın büyük bir kısmı uzun süre çekirdek yüzeyinin altında gizli kaldı ve Güneş ısısı derin katmanlara ulaştığında açığa çıkmaya başladı. Ayrıca kuyruklu yıldızdaki karbondioksit (CO2) miktarının su buharına kıyasla çok daha yüksek olduğu doğrulandı.

Daha önce tespit edilen yüksek azot konsantrasyonuyla birlikte bu veriler, nesnenin bizim gezegen sistemimizden tamamen farklı bir ortamda oluştuğunu gösteriyor. Esasen 3I/ATLAS, başka bir yıldız sisteminin milyarlarca yıl önceki kimyasal "mührünü" korumaktadır.

Bugüne kadar astronomlar sadece iki yıldızlararası kuyruklu yıldızı, 2019'da keşfedilen 2I/Borisov'u ve bu 3I/ATLAS'ı detaylı inceleyebildiler. James Webb teleskobunun yetenekleri, bu tür nadir nesneleri birkaç yıl öncesine kadar imkansız olan bir hassasiyetle analiz etmeyi mümkün kılıyor.