Everand ve Fable birleşerek Amazon'un hakimiyetine meydan okuyor

·24·Teknoloji
Everand ve Fable birleşerek Amazon'un hakimiyetine meydan okuyor

Scribd şirketine ait Everand hizmeti, dijital okuma pazarındaki Amazon tekelini kırmak amacıyla yeni bir abonelik sistemini duyurdu. Kullanıcılar artık sesli kitapları, e-kitapları ve kitap kulübünü tek bir pakette birleştiren hizmetten yararlanabiliyor. Bu adım, Everand tarafından 2025 yılında satın alınan sosyal okuma uygulaması Fable ile entegrasyon sayesinde gerçekleşti. Bu konuda Techcrunch.com bilgi veriyor.

ABD pazarındaki yeni abonelik planları aylık 11,99 dolardan başlıyor ve kullanıcılara 1,5 milyondan fazla sesli ve e-kitap kataloğuna erişim imkanı sunuyor. Ayrıca aboneler, Fable platformundaki yaklaşık 200 bin çevrimiçi kitap kulübüne katılabiliyor. Bir uygulamadaki okuma veya dinleme süreci otomatik olarak diğer uygulamayla senkronize ediliyor, bu da kullanıcılar için kolaylık sağlıyor.

Everand'in bu teklifi, Amazon'a ait Audible Premium Plus (aylık 14,95 $) hizmetine kıyasla oldukça rekabetçi kabul ediliyor. Amazon şu anda Audible, Kindle ve Goodreads gibi platformlar aracılığıyla pazarı kontrol ediyor. Everand ise Fable'daki 100 milyondan fazla inceleme ve puanlamayı kendi sistemine entegre ederek kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesini sağlamayı hedefliyor.

Günümüzde sadece Everand değil, Spotify da sesli kitap pazarına aktif olarak giriş yapıyor. Ancak Everand, 2025 yılı araştırmalarına dayanarak okuyucuların yarısından fazlasının hem sesli hem de elektronik formatları düzenli olarak kullandığını vurguluyor. BookTok trendi ve Z kuşağı arasında kitap topluluklarına olan ilginin artması, Everand ve Fable ittifakı için yeni fırsatlar yaratıyor.

EverandAmazonFableSesli KitaplarTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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