Asus korumalı ExpertCenter P200 AiO hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

·53·Teknoloji
Asus korumalı ExpertCenter P200 AiO hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

Asus, ofis çalışmaları için tasarlanan yeni 24 inçlik ExpertCenter P200 (PM240FA) hepsi bir arada bilgisayarı tanıttı. Bu cihaz özellikle resepsiyonlar, ortak çalışma alanları ve standart iş istasyonları için geliştirilmiş olup kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Hepsi bir arada bilgisayar, 300 nit parlaklığa ulaşan 23,8 inç IPS Full HD ekranla donatılmıştır. Ayrıca ekran, göz koruması konusunda TUV Rheinland sertifikasına sahiptir. Cihazda AMD'nin enerji tasarruflu Athlon Silver, Ryzen 3 30 veya Ryzen 5 40 (15 W) yongaları bulunur.

Teknik özelliklerine göre ExpertCenter P200, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar PCIe 4.0 SSD depolama desteği sunar. Görüntülü görüşmeler için özel mekanik kapağa sahip 1080p web kamerası mevcuttur.

Bağlantı arayüzleri kasanın yan ve arka panellerinde yer alır ve USB-C, USB-A, Ethernet ile HDMI 2.1 portlarını içerir. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 modülleri kullanılmıştır. Güvenliği sağlamak amacıyla TPM modülü ve NIST standartlı BIOS sistemi entegre edilmiştir.

Cihazın kasası, dayanıklılığını garanti eden ABD askeri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Monoblokun ağırlığı 5,5 kg'dır. Ürünün fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

AsusExpertCenterHepsi Bir AradaAMD RyzenTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta WhatsApp Business için Yapay Zeka Ajanını Küresel Olarak BaşlattıBugün, 13:54Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefonBugün, 13:51Rusya'da süpersonik yolcu uçağı prototipi geliştiriliyorBugün, 13:27Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini TanıttıBugün, 13:26Güneş'te En Yüksek X Sınıfı Patlama Meydana Geldi: Dünya'ya Plazma Akışı GeliyorBugün, 13:24Coralogix yapay zeka ajanlarını izlemek için 200 milyon dolar yatırım aldıBugün, 13:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Instagram'ın yeni Instants özelliği nasıl kapatılır