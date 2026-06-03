Asus korumalı ExpertCenter P200 AiO hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

Asus, ofis çalışmaları için tasarlanan yeni 24 inçlik ExpertCenter P200 (PM240FA) hepsi bir arada bilgisayarı tanıttı. Bu cihaz özellikle resepsiyonlar, ortak çalışma alanları ve standart iş istasyonları için geliştirilmiş olup kompakt tasarımıyla öne çıkıyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Hepsi bir arada bilgisayar, 300 nit parlaklığa ulaşan 23,8 inç IPS Full HD ekranla donatılmıştır. Ayrıca ekran, göz koruması konusunda TUV Rheinland sertifikasına sahiptir. Cihazda AMD'nin enerji tasarruflu Athlon Silver, Ryzen 3 30 veya Ryzen 5 40 (15 W) yongaları bulunur.

Teknik özelliklerine göre ExpertCenter P200, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar PCIe 4.0 SSD depolama desteği sunar. Görüntülü görüşmeler için özel mekanik kapağa sahip 1080p web kamerası mevcuttur.

Bağlantı arayüzleri kasanın yan ve arka panellerinde yer alır ve USB-C, USB-A, Ethernet ile HDMI 2.1 portlarını içerir. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 modülleri kullanılmıştır. Güvenliği sağlamak amacıyla TPM modülü ve NIST standartlı BIOS sistemi entegre edilmiştir.

Cihazın kasası, dayanıklılığını garanti eden ABD askeri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Monoblokun ağırlığı 5,5 kg'dır. Ürünün fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz açıklanmadı.