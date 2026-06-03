Uzayla İletişim: Rusya'da Uzun Mesafe Sistemleri Geliştirildi

·36·Teknoloji
Uzayla İletişim: Rusya'da Uzun Mesafe Sistemleri Geliştirildi

Moskova Havacılık Enstitüsü uzmanları, derin uzayda görev yapan uzay araçlarıyla iletişimin güvenilirliğini artırmaya yönelik bir dizi araştırmayı tamamladı. Bu geliştirmeler, yerleşik iletişim sistemlerine parazit yapabilecek elektrikli roket motorlarını kullanan gezegenler arası görevler için tasarlanmıştır. Ixbt.com haber veriyor.

Proje kapsamındaki temel çözümlerden biri, bağımsız bileşen analizi de dahil olmak üzere sinyallerin kör ayrıştırma yöntemlerinin uygulanması oldu. Bu yaklaşım, yararlı sinyalin istatistiksel özelliklere dayalı olarak gürültülerden ayrıştırılmasını sağlar. Bu, Dünya'dan yüz milyonlarca kilometre uzakta çalışan cihazlar için bilimsel ve teknik görevlerin yerine getirilmesinde hayati önem taşır.

Bilim insanları ayrıca rölelerin kullanımına dair yeni bir yöntem önerdi. Bunları sabit yörüngelere yerleştirmek yerine, elektrikli roket motorlu uydu-rölelerin ana uzay aracının rotasıyla koordine edilmiş bireysel yörüngelere çıkarılması planlanıyor. Araştırmacılara göre bu, uçuş boyunca istikrarlı bir iletişim sağlayacaktır.

Elde edilen sonuçlar, karmaşık gezegenler arası programların uygulanması için yeni bir teknolojik temel oluşturuyor ve uzun mesafelerde güvenilir iletişim kurma olanaklarını genişletiyor. Şu anda bu geliştirmeler, pratik testler için roket-uzay endüstrisinin uzmanlaşmış işletmelerine teslim edildi.

UzayTeknolojiİletişim SistemleriRusyaGezegenler Arası Görev
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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