Wildberries kendi mesajlaşma uygulamasını geliştiriyor

·41·Teknoloji
Wildberries kendi mesajlaşma uygulamasını geliştiriyor

Wildberries şirketi kendi mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Bu bilgiyi Wildberries & Russ (RVB) başkanı Tatyana Kim duyurdu. Şu anda platforma çalışanlar için test modunda başlatılmış olup, öncelikle ekip içi iletişim sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tatyana Kim'e göre, proje üzerinde çalışan uzmanların planları oldukça büyük. Yalnızca iç ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, gelecekte uluslararası pazarlar da dahil olmak üzere geniş bir pazara açılacak bir ürün yaratmayı hedefliyorlar. Mevcut aşamada temel odak noktası sistemin istikrarlı çalışmasını sağlamaktır.

Böyle bir mesajlaşma uygulaması oluşturma fikri, şirketin Russ ile birleşmesinden sonra ortaya çıktı. Bu karar, Rusya'nın en büyük açık hava reklam operatörü ile iş birliği kapsamında mantıklı bir adım olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen, pazarın bu alanda oldukça rekabetçi olduğu kabul ediliyor.

Wildberries başkanı, ülkedeki abonelik iş modellerine yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Ona göre, şirket bu pazara girerse mutlaka yeni ve alışılmadık çözümler sunması gerekecek. Şirket şu anda Wibes adlı video alışveriş platformunu da geliştiriyor.

Wibes platformunda halihazırda mesajlaşma uygulamasının basit bir sürümü bulunuyor. Şimdilik grup sohbetleri oluşturma özelliği yok, ancak geliştiriciler bu işlevin yakında ekleneceğini vaat ediyor. Wildberries, ekosistemini genişleterek kullanıcılar için daha rahat koşullar yaratmayı amaçlıyor.

WildberriesMesajlaşma UygulamasıTatyana KimTeknolojiRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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