Perplexity, Computex 2026 Fuarı'nda Yeni "Yapay Zeka Dağıtıcısını" Tanıttı

·57·Teknoloji
Perplexity, Computex 2026 Fuarı'nda Yeni "Yapay Zeka Dağıtıcısını" Tanıttı

Perplexity AI şirketi, Computex 2026 fuarında görevleri kullanıcı cihazı ile bulut sunucular arasında otomatik olarak dağıtan hibrit çıkarım sistemini tanıttı. Bu teknoloji, hangi işlemlerin yerel bilgisayarda yapılacağına, hangilerinin ise daha güçlü bulut modellerine gönderileceğine gerçek zamanlı olarak kendisi karar veriyor. Şirketin CEO'su Aravind Srinivas, bu çözümü Intel yöneticisi Lip-Bu Tan ile birlikte düzenlenen sunumda tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre bu bilgiler paylaşıldı.

Sistemin temel avantajı, kullanıcının verilerin nerede işleneceğini manuel olarak seçmek zorunda kalmamasıdır. Örneğin, finansal belgeler veya tıbbi veriler gibi gizli içerikler Intel Core Ultra Series 3 işlemcileri kullanılarak yerel olarak işlenir. Karmaşık ve kaynak yoğun hesaplamalar ise güvenli bir şekilde bulut modellerine yönlendirilir. Bu yaklaşım, veri gizliliğini sağlamanın yanı sıra sistem hızını da artırır.

Bu geliştirme, Perplexity'nin 2026'nın başından bu yana uyguladığı stratejinin mantıklı bir devamıdır. Şubat ayında Claude, Gemini, GPT ve Grok gibi 19 modeli koordine eden Computer sistemi tanıtılmıştı. Yeni hibrit model ise sadece görev için en uygun modeli değil, aynı zamanda onun fiziksel olarak nerede — bilgisayarın kendisinde mi yoksa sunucuda mı — çalıştırılacağını da belirliyor.

Computex 2026 fuarının ana teması, yapay zekayı doğrudan kullanıcı cihazlarına taşımak oldu. NVIDIA CEO'su Jensen Huang büyük dil modellerini kişisel bilgisayarlarda çalıştırmak için tasarlanan RTX Spark süper çipini tanıtırken, Intel yeni işlemcilerini hibrit yapay zeka senaryoları için bir temel olarak sundu. Perplexity teknolojisinin yaygınlaşmasıyla, yüksek performanslı işlemcilere olan talebin daha da artması bekleniyor.

PerplexityComputex 2026IntelNVIDIAYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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