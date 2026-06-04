Geleceğin uzay üssü: SpaceX'in Starbase kompleksi yeni fotoğraflarda

·36·Teknoloji
Geleceğin uzay üssü: SpaceX'in Starbase kompleksi yeni fotoğraflarda

RGV Aerial Photography kanalı fotoğrafçısı, SpaceX şirketine ait Starbase fırlatma sahasının yüksek çözünürlüklü bir hava fotoğrafını yayınladı. Yer seviyesinden yaklaşık 1844 metre yükseklikten çekilen bu kare, uzay üssünün etkileyici ölçeğini tam olarak gözler önüne seriyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Görüntüde iki orbital fırlatma kulesi (Orbital Launch Mounts), geniş kapsamlı altyapı tesisleri, yollar, depolar, araçlar ve kıyı şeridi net bir şekilde görülüyor. SpaceX şu anda Starship gemisinin uçuş sıklığını artırmak için sahayı aktif olarak hazırlıyor; bu da gelecekte Ay ve Mars'a görevler gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Yayına ayrıca YouTube platformundaki üç saatlik "Starbase Xpanded Episode 23" videosu da eklendi. Videoda RGV Aerial Photography uzmanları yeni fotoğrafları, tesisteki değişiklikleri ve roketçilik dünyasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldı.

2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan özel havacılık ve uzay şirketi SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation), ticari uzaycılığın öncüsü kabul ediliyor. Şirket, dünyada ilk kez çok kez kullanılabilir kademeli Falcon 9 orbital roket taşıyıcılarını geliştirdi.

Hatırlatmak isteriz ki, SpaceX daha önce hisselerinin ilk halka arzı (IPO) parametrelerini resmen açıklamıştı. Bu sürecin dünya tarihindeki en büyük IPO olması bekleniyor.

SpaceXStarbaseStarshipElon MuskUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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