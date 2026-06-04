Rusya'da kırılamaz akıllı telefon üretildi: Kendi işletim sistemine sahip

Kaspersky Lab, kendi özel işletim sisteminde çalışan ve neredeyse aşılamaz bir korumaya sahip akıllı telefon geliştiriyor. Şirketin CEO'su Eugene Kaspersky'ye göre, cihaz yapısal güvenliğe odaklanan bir Rus BT sistemi olarak tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kaspersky, bu akıllı telefonun Android üzerinde çalışmadığını ve Apple, Huawei veya Samsung ekosistemleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını özellikle vurguladı. Cihaz, yerel donanım platformuna dayanıyor ve Kaspersky Lab tarafından geliştirilen özel bir işletim sistemiyle donatılmış.

Şu anda akıllı telefon serbest satışa sunulmadı, ancak birkaç düzine kopyası hazırlandı. Şirket, bir dizi kuruluşla birlikte cihazın pilot test süreçlerini başlattı.

Bu geliştirme kitle pazarı için değil, öncelikle siber casusluktan korunmanın hayati önem taşıdığı siyasetçiler ve devlet memurları için tasarlandı. Proje üzerindeki çalışmalar devam ettiği için, tam ticari lansman tarihi henüz açıklanmadı.