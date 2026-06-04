San Francisco'da hırsız Waymo robot taksisini kullanarak suç işledi

San Francisco'da bu yılın Ocak ayında sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı: Kimliği belirsiz bir kişi yoga kıyafetlerini çalmak için Waymo'nun sürücüsüz aracını kullandı. Polis henüz suçluyu yakalayamadı ve bu durum robot taksilerin gözetim yetenekleri hakkındaki görüşleri şüphe altına alıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

San Francisco Chronicle'ın haberine göre, bu olay Waymo'nun araçları tarafından kaydedilen videoları nasıl yönettiğini ortaya çıkardı. Şirket seyahat sırasında görüntüleri saklasa da, verilerin ne kadar süre saklandığı bilinmiyor. Nisan ayında arama emri verildiğinde, gerekli görüntüler sistemden silinmişti.

En ilginç yanı, polisin dış kameralar aracılığıyla bile hırsızı tespit edememesidir. Bunun nedeni, gizlilik politikası nedeniyle videolardaki yüzlerin ve detayların bulanıklaştırılmasıdır (blur). Ayrıca, Waymo hesabındaki bilgiler de soruşturmaya yardımcı olmadı.

Hot 8 Yoga stüdyosunun güvenlik kameraları, hırsızın robot taksiyle geldiğini, kıyafetleri çaldığını ve aynı araca binerek gittiğini kaydetti. Ancak Waymo tarafından sağlanan kullanıcı bilgileri, kolluk kuvvetlerinin şüphelinin kimliğine ulaşmasına yardımcı olmadı.