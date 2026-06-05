Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçti

·40·Teknoloji
Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçti

Valve şirketi, Steam platformu kullanıcıları arasında gerçekleştirilen geleneksel aylık anketin sonuçlarını yayınladı. Mayıs ayı sonuçlarına göre, oyuncular arasında Windows 11 işletim sisteminin popülaritesi önemli ölçüde arttı. Şu anda katılımcıların %69,76'sı bilgisayarlarına Windows 11 kurduğunu belirtirken, Windows 10'un payı düzenli olarak azalmaya devam ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Microsoft şirketinin iki nesil işletim sistemi arasındaki fark giderek genişliyor. Windows 11'in oranı geçen aya göre %2,02 artarken, Windows 10'un payı %23,99'a düştü. İlginç olan şu ki, Valve'ın Windows 7 için Steam istemcisine desteği durdurmasına rağmen, bu 17 yıllık sistem hâlâ %0,07 kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Genel olarak Windows sistemleri, Steam kullanıcılarının %93,85'ini oluşturuyor. Alternatif platformlar arasında Linux %3,99 ile ikinci, macOS ise %2,16 ile üçüncü sırada yer alıyor. Linux kullanıcıları arasında en popüler dağıtım Arch Linux olmaya devam ediyor.

Donanım segmentinde Intel işlemciler, %53,94'lük payla AMD'nin (%46,06) önünde küçük bir üstünlüğe sahip. Oyuncuların çoğunluğu (%41,14) 16 GB RAM kullanıyor. Ekran kartları pazarında NVIDIA mutlak lider konumunda ve ürünleri sistemlerin %72,42'sine kurulmuş durumda. En popüler model olarak NVIDIA GeForce RTX 3060 kaydedildi.

SteamWindows 11NVIDIAValveMicrosoft
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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