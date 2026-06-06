10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte

·32·Teknoloji
10.000 mAh pil ve 185 Hz ekran: Snapdragon 8 Gen 6 ilk kez testte

Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonla ilgili ilginç bilgileri paylaştı. Buna göre, üreticilerden biri neredeyse 10.000 mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış yüksek performanslı bir cihazı test ediyor. Cihazın şu anda değerlendirme ve teknik inceleme aşamasında olduğu belirtiliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Cihazın donanımı, piyasada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 adıyla çıkması beklenen SM8845 Pro platformuna dayanıyor. Yeni yonga setinin sadece enerji verimliliği açısından değil, hesaplama gücü bakımından da önceki nesillerden önemli ölçüde üstün olması tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun bir diğer özelliği ise ekranı olacak. Bilgilere göre cihaz, 1,5K çözünürlüklü düz bir LTPS ekranla gelecek. En şaşırtıcı detay ise ekran yenileme hızının 185 Hz olması. Bu bilgi doğrulanırsa, model modern Android akıllı telefonlar arasında en hızlı ekranlardan birine sahip olacak.

Hatırlatmakta fayda var, Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının özelliklerini, Realme GT 7 Pro'nun Samsung ekranına sahip olacağını ve Dimensity 9400 çipinin Snapdragon 8 Elite modelinden daha önce çıkacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti.

SnapdragonQualcommAkıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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