Xiaomi 17T serisi 7000 mAh kapasiteli devasa batarya ile geliyor

Xiaomi şirketi, yeni Xiaomi 17T serisi akıllı telefonları hakkında yeni bilgileri duyurdu. Çin pazarı için tasarlanan bu amiral gemisi serisi, önceki modellere kıyasla çok daha yüksek kapasiteli — 7000 mAh güce sahip bir batarya ile donatılıyor. Bu da cihazların pil ömrünü önemli ölçüde artırıyor. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com haber veriyor.

Yeni batarya teknolojisi, Xiaomi tarihindeki en yüksek silikon oranıyla (%16) öne çıkıyor. Bu, enerji yoğunluğunu artırmaya hizmet eder ve sonuç olarak batarya paketleri daha hafif olmasına rağmen daha uzun ömürlü olur. Şirketin verilerine göre, akıllı telefonlar normal kullanım modunda 1,88 güne kadar şarj tutabiliyor.

Teknik olarak Xiaomi 17T serisi, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. En önemli nokta ise, bataryanın 1600 şarj-deşarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin %80'ini korumasıdır. Bu, kullanıcıların cihazı uzun yıllar boyunca verimli bir şekilde kullanmasına olanak tanır.

Hatırlatmakta fayda var, küresel pazarda Xiaomi 17T serisinin farklı batarya kapasiteleriyle sunulması bekleniyordu, ancak Çin versiyonunda Pro modeli dahil tüm modeller aynı güçlü 7000 mAh bataryaya sahip olacak. Bu gelişme, yoğun kullanıcılar ve karmaşık projeler üzerinde çalışanlar için tam zamanında.