Trump yönetimi OpenAI'nin hissedarı olabilir

·56·Teknoloji
Trump yönetimi OpenAI'nin hissedarı olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yapay zeka (AI) şirketleriyle "Amerikan halkının AI başarısından faydalanabileceği" anlaşmalar yapmak üzere müzakereler yürüttüğünü açıkladı. Trump belirli şirket isimlerini vermemiş olsa da, CNBC Trump yönetiminin OpenAI ile devlet hissesi konusunu görüştüğünü bildirdi. Techcrunch.com bildiriyor .

Bilgilere göre, bu hisse OpenAI tarafından önerilen "Kamu Varlık Fonu"nu (Public Wealth Fund) oluşturmak için kullanılabilir. Şirketin planına göre, fon gelirleri doğrudan vatandaşlara dağıtılacak ve bu da insanların başlangıç sermayelerinden bağımsız olarak AI büyümesinden fayda sağlamasına olanak tanıyacak. Bloomberg'in yazdığına göre, Trump bu fikri destekleyerek Amerikan halkının şirketlerin ortağı olması gerektiğini vurguladı.

OpenAI CEO'su Sam Altman, 2025'in başından beri büyük AI şirketlerinde devlet hissesi olması fikrini tartışıyor. Bu, Trump'ın kârlı şirketlerde devlet mülkiyetine olan ilgisine uyuyor. Örneğin, geçen yıl ABD hükümeti zor duruma düşen çip üreticisi Intel'in %10 hissesini satın almıştı.

Bu fikir siyasi çevrelerin her iki tarafında da ilgi uyandırıyor. Senatör Bernie Sanders, OpenAI, Anthropic ve xAI (SpaceX'in bir parçası) gibi şirketler için %50'lik tek seferlik bir vergi önerdi. Sanders'a göre bu vergi hisse senedi şeklinde ödenmeli ve AI'dan gelen trilyonlarca doların herkesin hizmetine sunulmasını sağlamalıdır.

Ancak, bu girişim eleştirilerden de uzak değil. Trump'ın AI ve kripto paralar konusundaki eski danışmanı David Sacks, bu fikrin şirketler ve hükümet arasında aşırı bir birleşmeye yol açabileceği konusunda uyardı. Microsoft'un eski çalışanı Dare Obasanjo ise sosyal medyada bu hareketlerin OpenAI'yi hükümet tarafından kurtarma (bailout) zeminini hazırladığını tahmin etti.

OpenAIDonald TrumpYapay ZekaSam AltmanABD
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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