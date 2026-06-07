Bombardier Global 8000: Montreal'den Nice'a 6 saatte ulaştı

·73·Teknoloji
Bombardier Global 8000: Montreal'den Nice'a 6 saatte ulaştı

Kanadalı Bombardier şirketi, yeni amiral gemisi Global 8000 iş jetinin önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Uçak, Montreal'den Fransa'nın Nice şehrine altı saatten biraz fazla bir sürede iniş yapmadan uçarak yolcuları Monako Grand Prix'sine ulaştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici uçuşun kesin süresini açıklamasa da, bu uçuş dünyanın en hızlı ve uzun menzilli iş jetlerinden biri olarak kabul edilen yeni hava aracının yeteneklerini sergiledi. Global 8000 modelinin maksimum hızı 0,95 Mach sayısına ulaşırken, uçuş menzili 14.800 kilometreyi buluyor.

Bombardier'in verilerine göre, uçak öncelikle kıtalararası uzun uçuşlar için tasarlandı. En önemli özelliklerinden biri kabin basıncını koruma sistemidir. 12,5 kilometre irtifada uçarken bile, uçak içindeki koşullar deniz seviyesinden 900 metreden daha düşük bir irtifaya karşılık gelir. Bu, yolcuların yorgunluğunu azaltır ve saat dilimi değişikliklerine uyum sağlamayı kolaylaştırır.

Global 8000'in kabini dört ayrı bölüme ayrılmıştır. Uçakta tam donanımlı bir mutfak, modern iletişim sistemleri ve uzun uçuşlar sırasında rahat çalışma için tasarlanmış özel Nuage koltukları bulunmaktadır. Kanat yapısının özgünlüğü ve geliştirilmiş kalkış-iniş özellikleri sayesinde bu uçak, nispeten kısa pistlere sahip havalimanlarını da kullanabilmektedir.

BombardierGlobal 8000İş JetiHavacılıkTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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