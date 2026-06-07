ABD'de tekne ve ekranoplan hibridi test edildi: hız 130 km/s

·8·Teknoloji
ABD'de tekne ve ekranoplan hibridi test edildi: hız 130 km/s

ABD'li Regent şirketi, Squire adlı deniz hava aracı demonstratörünün testlerine devam ediyor. Şirket yetkililerine göre, cihaz projedeki maksimum hıza, yani 70 nota (yaklaşık 130 km/s) ulaştı. Geliştiricilerin ana görevi artık uçuş menzilini ve süresini artırmak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Squire cihazı sıradan ekranoplanlar kategorisine alınamaz. Cihaz hareket halinde aynı anda üç farklı mod kullanır: önce su üzerinde sıradan bir gemi gibi yüzer, ardından hidrofoiller (su altı kanatları) yardımıyla harekete geçer ve sonunda aerodinamik ekran etkisinden yararlanarak su yüzeyine yakın bir irtifada uçuş moduna yükselir.

Şirketin verilerine göre, cihaz sekiz elektrikli motorla donatılmış ve kanat açıklığı yaklaşık 5,5 metredir. 185 kilometreden fazla mesafe kat edebilir. Proje, ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından desteklenmekte ve geliştirilmesi için yaklaşık 15 milyon dolar ayrılmıştır.

Bu arada, Regent şirketi cihazın sivil havacılık için tasarlanan Viceroy versiyonu üzerinde de çalışıyor. 12 kişilik bu cihazın 300 km mesafeye uçması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, bu model için alınan ön sipariş portföyü şimdiden 10 milyar doları aştı.

RegentSquireEkranoplanTeknolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Operasyon Gigawatt»: Holtec, ABD'de SMR-300 küçük nükleer reaktörlerini kuracak«Operasyon Gigawatt»: Holtec, ABD'de SMR-300 küçük nükleer reaktörlerini kuracakBugün, 11:58Dünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçtiDünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçtiBugün, 09:00SpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyorSpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyorBugün, 08:57Solidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttıSolidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttıBugün, 08:30Siemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacakSiemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacakBugün, 08:26Daha Güçlü Starship V3: SpaceX'in Fırlatma Alanlarındaki Fark GösterildiDaha Güçlü Starship V3: SpaceX'in Fırlatma Alanlarındaki Fark GösterildiBugün, 07:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde