ABD'de tekne ve ekranoplan hibridi test edildi: hız 130 km/s

ABD'li Regent şirketi, Squire adlı deniz hava aracı demonstratörünün testlerine devam ediyor. Şirket yetkililerine göre, cihaz projedeki maksimum hıza, yani 70 nota (yaklaşık 130 km/s) ulaştı. Geliştiricilerin ana görevi artık uçuş menzilini ve süresini artırmak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Squire cihazı sıradan ekranoplanlar kategorisine alınamaz. Cihaz hareket halinde aynı anda üç farklı mod kullanır: önce su üzerinde sıradan bir gemi gibi yüzer, ardından hidrofoiller (su altı kanatları) yardımıyla harekete geçer ve sonunda aerodinamik ekran etkisinden yararlanarak su yüzeyine yakın bir irtifada uçuş moduna yükselir.

Şirketin verilerine göre, cihaz sekiz elektrikli motorla donatılmış ve kanat açıklığı yaklaşık 5,5 metredir. 185 kilometreden fazla mesafe kat edebilir. Proje, ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından desteklenmekte ve geliştirilmesi için yaklaşık 15 milyon dolar ayrılmıştır.

Bu arada, Regent şirketi cihazın sivil havacılık için tasarlanan Viceroy versiyonu üzerinde de çalışıyor. 12 kişilik bu cihazın 300 km mesafeye uçması planlanıyor. Şirketin açıklamasına göre, bu model için alınan ön sipariş portföyü şimdiden 10 milyar doları aştı.