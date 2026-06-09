Apple, iOS 27 ve iPadOS 27'yi tanıttı: Liquid Glass ve Siri AI

·9·Teknoloji
Apple, iOS 27 ve iPadOS 27'yi tanıttı: Liquid Glass ve Siri AI

WWDC konferansında Apple, yeni işletim sistemleri iOS 27 ve iPadOS 27 sürümlerini tanıttı. Geliştiriciler için ilk deneme sürümleri çoktan yayınlandı, halka açık beta testleri gelecek ay başlayacak ve nihai sürüm sonbaharda piyasaya sürülecek. Her iki platformun ana yeniliği Apple Intelligence ekosistemi ve yeni nesil Siri AI asistanı oldu. Artık sesli asistanın ayrı bir uygulaması var ve sistemle daha derin entegre edilmiş. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Apple, tasarım alanında da büyük değişiklikler yaptı. Şirket, Liquid Glass («sıvı cam») konseptini geliştirerek kullanıcılara arayüz şeffaflığını manuel olarak ayarlama imkanı sundu. Görsel efektler iyileştirildi, öğelerin kontrastı artırıldı ve uygulama simgeleri daha detaylı ve net bir görünüme kavuştu. iOS 27 sisteminde performansa özel önem verildi: uygulamalar yüzde 30 daha hızlı açılıyor ve AirDrop üzerinden dosya aktarım süresi yüzde 80'e kadar kısaltıldı.

Mail uygulaması akıllı arama sistemiyle zenginleştirildi, VoiceOver özelliği ise görme engelli kullanıcılar için görselleri detaylı şekilde tanımlamayı ve videolara otomatik altyazı oluşturmayı öğrendi. Önemli yeniliklerden biri iCloud ortak albümlerinin genişletilmesi oldu. Artık Android ve Windows kullanıcıları da aile albümlerine katılabiliyor ve tam kaliteli medya dosyalarını yükleyebiliyor.

iPadOS 27 sürümünde ana odak içerikle çalışmaya verildi. Kullanıcılar fotoğraf ve videolardan hızlı slayt gösterileri oluşturup bunları video formatında dışa aktarabiliyor. Ayrıca, harici depolama aygıtları (flash bellekler ve sabit diskler) ile çalışma hızı birkaç kat artırıldı. Apple Maps Flyover modu detaylandırıldı, GymKit özelliği ise artık sadece Apple Watch ile değil, iPhone ve yeni AirPods Pro 3 aracılığıyla da spor aletlerine bağlanma imkanı sunuyor.

AppleiOS 27iPadOS 27Siri AITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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