Justin Ernest geleneksel fonlar olmadan girişimlere 400 milyon dolar yatırdı

·5·Teknoloji
Justin Ernest geleneksel fonlar olmadan girişimlere 400 milyon dolar yatırdı

Geçen yıl Justin Ernest, venture capital piyasasında ciddi bir boşluk fark etti: aile ofisleri ve küçük kurumsal yatırımcılar, en hızlı büyüyen yapay zeka şirketlerine yatırım yapmak isteseler de hissedar listelerine giremiyorlardı. Playground Global'de beş yıldan fazla süre boyunca deep tech alanına yatırım yaparak ve fon toplayarak çalışan Ernest, bu sorunu bağlantıları aracılığıyla çözebileceğine inanıyordu. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni bir venture fonu başlatmak genellikle 12 ila 18 ay sürer. Ernest ise zaman kaybetmemek için ağını kullanarak, ileri aşamadaki şirketlerin hisselerini satın aldı. Bu anlaşmaları yaklaşık 30 küçük yatırımcıya Özel Amaçlı Araçlar (SPV) aracılığıyla sundu. SPV, her anlaşma için ayrı bir fon olarak çalışır ve yatırımcılar doğrudan hisseleri elinde tutan yapıdaki payı satın alırlar.

Son 12 ay içinde Sabertooth VC firması, Anthropic, Anduril, Databricks, PsiQuantum ve SpaceX gibi 10 büyük şirkete yaklaşık 400 milyon dolar yatırım yaptı. Ernest, 10 milyon dolardan 275 milyon dolara kadar çekler yazarak şirketler tarafından resmi olarak onaylanan finansman turlarına katılıyor. Bu durum, piyasadaki diğer aracılardan farklı olarak ona büyük güven ve prestij sağlıyor.

Sabertooth VC gibi firmalar çok olsa da, Ernest'in teknik deneyimi ve yatırımcılarla kurduğu ilişkiler onu öne çıkarıyor. Örneğin, 7 milyar dolarla değerlenen PsiQuantum girişimine yatırım yapmak isteyen yatırımcılara şirketin kendisi Sabertooth üzerinden çalışmayı tavsiye etti. Anthropic ve Anduril gibi devlerin izinsiz SPV'lere karşı mücadele ettiği bir dönemde, bu tür onaylar küçük ortaklar için güvenlik garantisi olarak hizmet ediyor.

VentureGirişimSabertooth VCYatırımTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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