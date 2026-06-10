Sadece Tesla için değil, tüm sektör için en iyisi: Elon Musk AI6 çipini övdü

·0·Teknoloji
Sadece Tesla için değil, tüm sektör için en iyisi: Elon Musk AI6 çipini övdü

Elon Musk, X sosyal medya hesabında Tesla'nın yapay zeka çipleri tasarımı üzerine yapılan mühendislik analizlerinin sonuçlarını paylaştı. Musk'a göre uzmanların görüşleri oldukça olumlu ve geliştirici ekip yüksek düzeyde bir beceri sergiledi. Musk, özellikle gelecekteki AI6 çipine dikkat çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Milyarderin değerlendirmesine göre bu çip, verimli ürün çıktısı dikkate alındığında, tek bir silikon plakasından elde edilen faydalı yapay zeka hacmi açısından rekor kırabilir. Geçen yılın Eylül ayında Elon Musk, Tesla AI6 projesini duyurmuş ve bunun "yapay zeka için dünyanın en iyi çipi olma potansiyeline sahip" olduğunu vurgulamıştı.

Tesla AI6, şu anda geliştirilmekte olan AI5 neslinin devamı niteliğindedir. Bilgi için, AI5 çipi Nisan 2026'da nihai tasarım aşamasına (tape-out) ulaşmıştı. Bu çipler, Full Self-Driving otonom sürüş sistemleri, sinir ağlarının eğitimi ve Optimus insansı robotlarının çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

AI6'nın üretimi, Samsung'un Teksas'taki tesislerinde 2 nm üretim süreci temel alınarak planlanmaktadır. Daha önce Tesla ve Samsung arasında yaklaşık 16,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı. Musk, yeni çipin AI5 modeline kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksek performans sunacağını belirtti.

Sistemin bant genişliğini ve genel verimliliğini artırmak amacıyla Tesla, LPDDR5X yerine LPDDR6 bellek standardını kullanmayı planlıyor. AI6 modelinden sonra AI6.5 versiyonu da bekleniyor. Bu 2 nm çip ise TSMC tarafından Arizona'daki fabrikada üretilecek.

TeslaElon MuskYapay ZekaSamsungTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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