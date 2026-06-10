Google, Gemini 3.5 Live Translate teknolojisini tanıttı

Google, konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirmek için tasarlanan yeni Gemini 3.5 Live Translate ses modelini duyurdu. Bu teknoloji, farklı dilleri konuşan insanlar arasındaki iletişimi daha doğal ve kesintisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Adım adım çalışan geleneksel sistemlerin aksine, yeni model kesintisiz akışlı çeviri gerçekleştiriyor. Bu konuda haber veriyor Ixbt.com.

Geliştiriciler, Gemini 3.5 Live Translate'in çeviriyi muhatap henüz konuşurken oluşturduğunu ve sadece birkaç saniyelik bir gecikme yaşandığını belirtiyor. Bu yaklaşım, iletişimdeki rahatsız edici duraksamaları önlemeye ve sohbetin ritmini korumaya yardımcı oluyor. Sistem, 70'ten fazla dili otomatik olarak algılayabiliyor ve konuşmacının tonlamasını, hızını ve ses seviyesini koruyor.

Teknoloji, Google ürünlerine kademeli olarak entegre ediliyor. Kurumsal müşteriler için güncelleme Google Meet hizmetinde görünecek. Genel kullanıcı kitlesi için ise bu özellik, Android ve iOS sistemlerindeki Google Translate uygulamasında sunulacak. Model ayrıca arka plan gürültülerine karşı dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Android cihaz sahipleri için özel bir "dinleme modu" da kullanıma sunuluyor. Bu modda, telefonu normal bir arama yapıyormuş gibi kulağa tutarak çevrilen ses akışını doğrudan hoparlör üzerinden dinlemek mümkün olacak. Kulaklık kullanıldığında ise kullanıcılar çok daha akıcı ve doğal bir konuşma deneyimi yaşayacaklar.