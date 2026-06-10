Eski SpaceX çalışanları yapay zekayı güneş enerjisiyle beslemek istiyor

·0·Teknoloji
Eski SpaceX çalışanları yapay zekayı güneş enerjisiyle beslemek istiyor

SpaceX'ten iki eski uzman, büyük veri merkezleri (hyperscalers) için beklenmedik bir proje sundu. Uzayla ilgili olmayan, ancak Dünya üzerinde doğal gaz santrallerinden daha ucuza ve daha hızlı inşa edilebilen elektrik santralleri kuruyorlar. Şimdiye kadar gizli faaliyet gösteren Ambrosia Energy girişimi, güneş panellerini lityum-iyon pillerle birleştirerek gece gündüz kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Ambrosia Energy kurucusu ve başkanı Sara Spangelo, TechCrunch'a verdiği röportajda, şirketin sözleşme imzalandıktan sonra 12 ay içinde herhangi bir ölçekte elektrik santralini devreye almayı planladığını belirtti. Girişimin hedefi gigawatt seviyesinde kapasitelere ulaşmaktır. Maliyetleri düşürmek için mühendisler pil paketlerini basitleştirdi: sistem gün boyunca yavaşça şarj oluyor ve gece enerjiyi kademeli olarak veriyor, bu da ekipmanın ömrünü uzatıyor.

Şu anda en verimli gaz türbini santrallerinde bir megawatt-saat enerjinin maliyeti yaklaşık 107 dolardır ve bunların inşası 5 ila 7 yıl sürmektedir. Ambrosia ise bu rakamı 100 dolara düşürmeyi ve güvenilirliği artırmayı vaat ediyor. Bu, ChatGPT gibi teknolojiler nedeniyle enerji tüketiminin hızla arttığı yapay zeka çağında oldukça önemlidir.

Sara Spangelo ve CEO Ben Longmier daha önce SpaceX bünyesindeki Starlink projesinde çalışmışlardı. Swarm adlı girişimleri Elon Musk'ın şirketi tarafından satın alınmıştı. Spangelo daha önce Google'da, Longmier ise Apple'da deneyim kazandı. Şu anda DFJ Growth fonundan yatırım alan proje ile kurucular, uzay teknolojilerindeki deneyimlerini enerji sektörüne taşıyorlar.

SpaceXAmbrosia EnergyGüneş EnerjisiYapay ZekaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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