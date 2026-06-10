RAM ve SSD fiyat artışı nedeniyle Lenovo dizüstü bilgisayarları zamlanıyor

·1·Teknoloji
RAM ve SSD fiyat artışı nedeniyle Lenovo dizüstü bilgisayarları zamlanıyor

Lenovo, bilgisayar ve dizüstü bilgisayar fiyatlarına bir kez daha zam yapmaya hazırlanıyor. Çinli Sina kaynağının haberine göre şirket, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar konusunda iş ortaklarını ve distribütörlerini şimdiden uyardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bazı popüler modellerin fiyatının 1000 yuandan fazla, yani yaklaşık 150 dolar artacağı belirtiliyor. Lenovo için bu, 2024 yılı içindeki ikinci fiyat artışı olacak. Hazır bilgisayar ve dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki artış, RAM (DRAM) ve veri depolama aygıtlarının (SSD ve HDD) maliyetlerinin yükselmesiyle bağlantılıdır.

TrendForce analistleri, bu yılın Nisan ayında DRAM fiyatlarının bir çeyrekte yüzde 63'e kadar sıçrayabileceğini öngörmüştü. Lexar uzmanları ise RAM fiyatlarının yıl sonuna kadar iki katına çıkabileceğini tahmin ediyor.

Günümüzde uzun vadeli sözleşmelerin varlığı bile ürünlerin zamanında teslimatını garanti etmiyor, çünkü piyasadaki talep üretim kapasitelerinden önemli ölçüde yüksek. Daha önce ASUS, Framework, Maingear ve diğer birçok büyük marka da fiyat artışına gideceklerini duyurmuştu.

LenovoDizüstü BilgisayarSSDTeknolojiFiyatlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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