Zest: İnsanların gerçekten nerede yemek yediğini gösteren yeni uygulama

·0·Teknoloji
Zest: İnsanların gerçekten nerede yemek yediğini gösteren yeni uygulama

Yeni bir girişim, insanların favori yeme-içme mekanlarını bulma yöntemini tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Zest adlı yeni uygulama, işlem verileri ve AI kombinasyonunu kullanarak kullanıcıların gerçekten nerede yemek yediğine, içki içtiğine veya kahve tükettiğine dayalı kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor .

Kasım 2024'te kurulan Zest projesi, Alexis Ohanian (776) ve Steve Jang (Kindred Ventures) gibi yatırımcılardan şimdiden 1,8 milyon dolar tutarında pre-seed yatırımı almayı başardı. Beta test sürecini başarıyla tamamlayan uygulama artık genel kullanıma sunuldu. Lansmanından sonraki birkaç hafta içinde 100.000'den fazla ziyarete ulaştı ve kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.

Zest uygulamasının temel avantajı, önerilerinin kuru puanlamalara değil, gerçek dünya verilerine dayanmasıdır. Kullanıcılar kredi kartlarını Plaid hizmeti aracılığıyla uygulamaya bağlarlar. Sistem, sadece yiyecek ve içecek kategorisindeki harcamaları filtreleyerek kişisel bir yeme-içme haritası oluşturur. Fast-food mekanları, haritayı karmaşıklaştırmamak için listeden çıkarılır.

Uygulamanın kurucularından Mario Gomez-Hall (daha önce Saturn uygulamasında tasarım bölümü başkanı) ve teknik kurucu ortak Alex Moller (Apple ve diğer büyük şirketlerdeki deneyimleriyle), projenin sosyal yönüne vurgu yapıyorlar. Onlara göre Zest, sadece hava atmak için gidilen Michelin yıldızlı restoranları değil, insanların düzenli olarak ziyaret ettiği, gerçekten lezzetli ve güvenilir mekanları keşfetmeye yardımcı oluyor.

Kullanıcılar sadece kendi haritalarını oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda arkadaşlarının veya popüler içerik üreticilerinin profillerini takip ederek yeni yerler hakkında bilgi edinebiliyorlar. Bu, Apple'ın Find My hizmeti veya Snap Map gibi sosyal ağ öğelerini finansal verilerle birleştirerek tüketicilere gerçek değer sunan yeni nesil bir servis haline geliyor.

ZestGirişimYapay ZekaUygulamaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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