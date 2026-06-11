Sam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkında

·26·Teknoloji
Sam Altman ve Jakub Pachocki, OpenAI'ın geleceği ve üçüncü aşama hakkında

OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirketin baş bilim insanı Jakub Pachocki, ortak kaleme aldıkları yeni makalede yapay zeka gelişimini elektriğin yayılmasıyla kıyasladı. Onlara göre, 20. yüzyılda elektrifikasyonun ekonomik büyümeyi hızlandırdığı gibi, yapay zeka da ekonomiyi, bilimi ve günlük yaşamı yeniden şekillendiren temel bir teknoloji haline gelecek. Yazarlar, teknolojinin ana etkisinin kitlesel yayılımı ve insan yeteneklerinin kapsamını genişletmesiyle ilgili olduğunu vurguluyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Makalede, OpenAI stratejisinin «üçüncü aşamasına» geçiş konusu ele alınıyor. Birinci aşama AGI alanındaki temel araştırmalar iken, ikincisi teknolojilerin ürüne dönüştürülmesi ve uygulanmasıydı. Üçüncü aşama ise ekonominin yapay zeka etrafında yeniden yapılandırılmasını, modellerin güvenliğini, uygun maliyetli olmasını ve günlük süreçlere entegrasyonunu öngörüyor. Ayrıca, her birey için kişisel AGI seviyesinde bir asistana sahip olma imkanı stratejik hedef olarak belirlendi.

Bilimsel araştırmaların geleceğine özel bir önem veriliyor. Sam Altman ve Jakub Pachocki, 2028 yılına kadar OpenAI bünyesindeki araştırmaların büyük bir kısmının yapay zeka sistemleriyle iş birliği içinde gerçekleştirileceğini öngörüyor. Yapay zeka, hipotezlerin oluşturulmasında ve bunların doğrulanmasında yer alarak bilimsel keşif hızını önemli ölçüde artıracak. Bu süreçte insanın rolü, görevleri yerine getirmekten hedefleri belirlemeye ve sonuçları değerlendirmeye doğru evrilecek.

Yazarlar, teknolojinin birkaç şirket veya devletin elinde toplanmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Uluslararası koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması, risklerin güvenlik önlemlerini aşması durumunda yarışın yavaşlatılması ve yapay zeka sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan küresel standartların geliştirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

OpenAISam AltmanYapay ZekaAGITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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