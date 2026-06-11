Waymo, robotaksi hizmeti için ücretli Waymo Premier aboneliğini duyurdu

Waymo şirketi, sadık kullanıcıları için Waymo Premier adında bir sadakat programı başlatıyor. Ayda 29,99 dolar karşılığında müşteriler, robotaksileri kullanırken bir dizi ayrıcalığa sahip olacaklar. Program kapsamında üyeler, sanal sıraları atlayabilecek ve her yolculuktan yüzde 10 nakit iadesi alabilecekler. Ayrıca yoğun saatlerde nakit iadesi miktarının artırılması planlanıyor. Bu haberi Techcrunch.com veriyor.

Premier üyeleri her ay beş ücretsiz iptal hakkına sahip olacaklar. En ilginç tarafı ise Waymo'nun, bu abonelik sahiplerine hizmetin henüz bekleme listesinde olduğu şehirlerde bile robotaksi çağırma imkanı tanımasıdır. Ancak, robotaksilerin sadece Uber uygulaması üzerinden hizmet verdiği Austin ve Atlanta şehirlerinde bu program geçerli olmayacaktır.

Bu yenilik, Waymo'nun ABD genelinde genişlemeye devam ettiği ve yıl sonunda uluslararası pazara çıkmaya hazırlandığı bir dönemde duyuruldu. Şirket ayrıca Los Angeles, Phoenix ve San Francisco sokaklarında Zeekr tarafından üretilen "Ojai" adlı yeni nesil araçları test etmeye başladı.

Waymo Premier programının şirket için yeni bir gelir kaynağı olması bekleniyor. Örneğin, Uber şirketinin Uber One programı şu anda 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve büyük kâr getiriyor. Waymo temsilcilerine göre, 29,99 dolarlık fiyat müşterilerin doğrudan önerileri doğrultusunda belirlendi. Veriler, insanların robotaksilerin konforu için geleneksel taksi hizmetlerinden daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösteriyor.