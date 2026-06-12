Bluesky sosyal ağında grup sohbetleri özelliği kullanıma sunuldu

Bluesky sosyal ağı, Perşembe günü grup sohbetleri desteğini kullanıma sundu. Bu yenilik, platformun ana rakibi olan X ağına karşı rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir diğer adım olarak öne çıkıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X yakın zamanda ayrı bir XChat uygulaması yayınlamışken, Bluesky artık kullanıcılara daha kişisel iletişim imkanı sunuyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

Uygulamanın v1.124 sürümüyle gelen bu özellik, Bluesky'ın stratejisindeki önemli bir değişimi gösteriyor. Şirket artık sadece geniş kitlelere gönderi paylaşmaya değil, küçük gruplara ve topluluklara odaklanmayı planlıyor. Şu anda 44,8 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Bluesky, X ağının 600 milyonluk aylık aktif kullanıcı sayısının oldukça gerisinde kalıyor.

Yeni özellik kapsamında 50 kişiye kadar grup sohbetleri oluşturulabiliyor. Bu sayı X ağındaki 1000 kişilik limitten düşük olsa da, şirket gelecekte bu sınırı artırmayı vaat ediyor. Grup oluşturucuları sohbeti tamamen yönetebilir, kimlerin katılabileceğini belirleyebilir ve özel davet bağlantıları oluşturabilirler.

Güvenlik açısından kullanıcılar, kendilerini kimlerin gruba davet edebileceğini (herkes, sadece takipçiler veya hiç kimse) kendileri seçebiliyor. Şimdilik grup sohbetlerinde medya dosyası paylaşma özelliği bulunmuyor, çünkü bu durum ek bir moderasyon sistemi gerektiriyor. Bluesky ürün müdürü Alex Benzer'e göre platform, gelecekte topluluk odaklı daha fazla özellik sunmaya devam edecek.