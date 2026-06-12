SpaceX yatırımcıları halka arz sonrası paylarını belirlemekte zorlanıyor

·1·Teknoloji
SpaceX yatırımcıları halka arz sonrası paylarını belirlemekte zorlanıyor

Cuma günü SpaceX halka arzını gerçekleştiriyor, ancak özel amaçlı araçlar (SPV) aracılığıyla şirkete yatırım yapan bazı yatırımcılar hala kaç hisseye sahip olduklarını veya hiç hisse alıp almayacaklarını bilmiyorlar. SPV aracılığıyla yatırım yapmak — birden fazla tarafın fonlarını tek bir şirkete yönlendirmek için birleştirmesi — uzun süredir var olsa da, SpaceX çok katmanlı yapılarla ilgili benzeri görülmemiş bir durum haline geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda SpaceX hisselerine olan talep çok yüksek olduğu için, SPV yatırımcıları kendi payları üzerinden yeni SPV'ler kurdular ve bu bazen dört veya beş katmanlı karmaşık yapılara yol açtı. SpaceX, bu çok katmanlı SPV'lerin meşruiyetini test eden ilk büyük sınav olacak. Anthropic ve Anduril gibi şirketlerin halihazırda bu tür yapıların kullanımını yasakladıklarını açıkladıklarını belirtmek gerekir.

Uzmanlara göre, alt seviyedeki SPV yatırımcıları beklediklerinden daha az hisseye sahip olabilir veya nadir durumlarda hiç hisse alamayabilirler. Çoğu durumda, yatırımcılar gerçek paylarını yaklaşık dört ay süren lock-up (hisse satış yasağı dönemi) süresi sona ermeden öğrenemeyecekler. Bunun nedeni, SPV yöneticilerinin hisseleri ancak mülkiyet hakkını kendileri aldıktan sonra dağıtmaya başlamalarıdır.

Birinci seviye SPV, yatırımcılarına hisseleri dağıtmak için 30 gün süreye sahip olacak. Dolayısıyla, sonraki katmanlar 30'ar gün daha beklemek zorunda kalacak, bu da en alt katmandaki yatırımcıların paylarını almalarının sekiz veya dokuz ay sürebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, çok katmanlı yapılardaki çeşitli ücretler ve komisyonlar, yatırımcıların beklediği hisse miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Özetle, bu araçların yapısal sahipliği o kadar karmaşık hale geldi ki, en iyi niyetli SPV sponsorları bile farkında olmadan yatırımcılarını yanıltabilirler. Şu anda alt seviye yatırımcılar için en büyük risk, SpaceX hisselerinden tamamen mahrum kalma olasılığıdır.

SpaceXIPOYatırımSPVTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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