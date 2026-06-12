SpaceX tarihi bir halka arz gerçekleştirdi: Hisse fiyatı 135 dolar olarak belirlendi

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, hisselerini satarak 75 milyar dolar fon sağladığını resmen doğruladı. Şirket, Nasdaq borsasında işlemlere başlamadan önce 555,6 milyon adet hissenin her birini 135 dolardan fiyatlandırdı. Bu rakam, SpaceX projesini tarihteki en büyük halka arz (IPO) haline getirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu sonuçla SpaceX, 2019 yılında Saudi Aramco tarafından kırılan 24,9 milyar dolarlık rekoru önemli ölçüde geride bıraktı. Bu anlaşmanın Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapması bekleniyor. Şirket borsada SPCX koduyla işlem görecek ve yatırımcılar arasında şirkete olan ilginin çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Talep beklenenden fazla olursa, bankacılar piyasaya ek 83,3 milyon adet hisse sürme imkanına sahip olacaklar. Bu, şirket için 11 milyar dolarlık ek sermaye anlamına geliyor. Hyperliquid gibi analitik platformlar, hisse fiyatının işlemlerin ilk gününde yüzde 20 artacağını tahmin ediyor.

Uzun vadede SpaceX'in devasa değerini haklı çıkarması için bir dizi karmaşık mühendislik projesini hayata geçirmesi gerekiyor. Bunlar arasında dünyanın en büyük yeniden kullanılabilir roket sistemi ve ABD'de yeni bir çip üretim tesisi kurmak gibi görevler yer alıyor.