Avataar, Hindistan için uygun fiyatlı ve hızlı video AI modeli Varya'yı tanıttı

Hindistan merkezli AI girişimi Avataar, yerel kültürü anlayan ve yüksek hızda çalışan Varya adlı yeni bir video üretim modelini duyurdu. Bu model, Hindistan hükümetinin 1,2 milyar dolarlık India AI Mission programı kapsamında seçilen 12 projeden biri olma özelliğini taşıyor. Alibaba tarafından sunulan açık kaynaklı Wan 2.2 modeli temel alınarak damıtma (distillation) tekniğiyle oluşturulan Varya, orijinalinden 10 kat daha hızlı çalışıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Teknik açıdan Varya, NVIDIA H200 GPU üzerinde 5 saniyelik 720p kalitesinde bir videoyu sadece 45 saniyede oluşturabiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Wan 2.2 modelinin aynı işlem için 1230 saniyeye ihtiyacı var. En önemlisi, modelin maliyeti rakiplerinden önemli ölçüde daha düşük. Avataar, video başına saniyede 0,005 dolar ücret alıyor; bu da Veo, Kling, Luma ve Runway gibi küresel platformların fiyatlarından yaklaşık 20 kat daha ucuz.

Varya modelinin temel avantajı, Hindistan'ın kültürel ortamına uyum sağlamış olmasıdır. Yerel bayramları, ulusal yemekleri, kıyafetleri ve mimari örnekleri doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Birçok küresel model genellikle stereotiplere dayanarak hata yaparken, Avataar özel olarak seçilmiş verilerle bu sorunu çözdü. Bu durum, e-ticaret ve içerik üreticileri için büyük fırsatlar sunuyor.

Şu anda Varya modeli, Hindistan'ın AI Kosh portalında açık ağırlıklı bir model olarak yer almaktadır. Bu, geliştiricilerin modeli kendi sunucularına kurabileceği veya ihtiyaçlarına göre değiştirebileceği anlamına geliyor. Ayrıca Avataar, bu teknolojiyi Higgsfield ve Adobe Firefly gibi araçlarla entegre etmeyi planlıyor. Kullanıcılar, modeli şirketin web sitesinde metin komutları veya örnek görseller aracılığıyla deneyebilirler.