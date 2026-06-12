Oracle “yapay zeka bulutlarını” genişletiyor: gelir yüzde 21 arttı

·1·Teknoloji
Oracle “yapay zeka bulutlarını” genişletiyor: gelir yüzde 21 arttı

Oracle şirketi, mali çeyrek sonuçlarına ilişkin raporunu yayınladı. Şirketin geliri ve kârı analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık kâr tahmini de yukarı yönlü revize edildi. Buna rağmen, AI altyapısını genişletmek için yeni sermaye sağlama planları nedeniyle şirket hisseleri işlemlerde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Rapor döneminde Oracle'ın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 19,18 milyar dolara ulaştı. Net kâr ise geçen yılki 3,43 milyar dolardan 4,22 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2027 mali yılı için gelir tahminini 90 milyar dolar seviyesinde tutarken, hisse başına beklenen kâr miktarını 8,05 dolara çıkardı.

Şirket, AI altyapısını geliştirmek için borçlanma ve hisse senedi ihracı yoluyla yaklaşık 40 milyar dolar toplamayı planlıyor. Sermaye harcamaları yüzde 162 artarak 55,7 milyar dolara ulaştı. Yatırımcılar, bu devasa büyüme modelinin finansal sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getiriyor. Bulut hizmetleri birimi yüzde 47 büyüyerek 9,91 milyar dolara ulaşırken, bulut altyapısı segmenti yüzde 93'lük bir büyüme ile 5,8 milyar dolara çıktı.

Özellikle RPO (yerine getirilmemiş sözleşme hacmi) göstergesine odaklanıldı; bu rakam yüzde 363 artarak 638 milyar dolara ulaştı. Bank of America analizine göre, bu tutarın yarısından fazlası OpenAI ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanıyor. Oracle müşterilerinin GPU kaynakları için ön ödeme yapması veya kendi donanımlarını sağlaması, şirketin veri merkezleri inşa etme konusundaki kişisel maliyetlerini düşürmesine yardımcı oluyor.

OracleYapay ZekaOpenAIBulut Teknolojileriİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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