Red Magic 2K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızına sahip ilk akıllı telefonu hazırlıyor

Nubia markasına ait Red Magic serisinin yeni nesli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İçeriden edinilen bilgilere göre şirket, tamamen yeni nesil bir ekrana sahip akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Digital Chat Station adlı içeriden bilgi sızdıran kaynağa göre, yeni cihazın ekran çözünürlüğü 2K formatında olacak. En önemlisi, bu ekran 185 Hz yenileme hızını desteklemesiyle öne çıkıyor. Bu değerin akıllı telefon pazarında rekor bir sonuç olması bekleniyor.

Şu ana kadar akıllı telefonlardaki 2K çözünürlüklü OLED paneller genellikle maksimum 144 Hz yenileme hızına sahipti. Red Magic, yeni teknolojisiyle oyun akıllı telefonları segmentinde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının özelliklerini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ayrıca Realme GT 7 Pro'nun Samsung ekranına sahip olacağı ve Dimensity 9400 çipinin Snapdragon 8 Elite platformundan önce çıkacağı haberlerini ilk yayanlardan biriydi.