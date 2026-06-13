Samsung, tüm Galaxy cihazları için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı

·45·Teknoloji
Samsung, tüm Galaxy cihazları için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı

Samsung, Aralık ayında Galaxy S25 serisi için beta programı olarak sunulan One UI 8.5 arayüzünün tüm onaylı cihazlara dağıtımını tamamladı. Beta testlerinin başarıyla sonuçlanması ve Galaxy S26 serisi için kararlı sürümün yayınlanmasının ardından şirket, geçen aydan itibaren eski model akıllı telefonları güncellemeye başlamıştı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Resmi verilere göre toplam 44 cihazın One UI 8.5 güncellemesini alması planlanmıştı. Bir ayın sonunda şirket, bu listedeki tüm modeller için yazılımı kullanıma sundu. Bu süreci tamamlayan son model Galaxy A15 akıllı telefonu oldu.

İlginç bir şekilde, Samsung resmi olarak doğrulamamış olsa da 18 cihazın daha bu güncellemeyi alması bekleniyordu. Şu an itibarıyla şirket, bu "resmi olmayan" listedeki 10 cihaz için de güncellemeyi duyurdu. Bu durum, geri kalan sekiz modelin sahiplerinin de yeni arayüze kavuşma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

One UI 8.5 güncellemesi; sistem kararlılığını artırmayı, güvenlik protokollerini güncellemeyi ve kullanıcı arayüzünde bir dizi kolaylık sağlamayı içeriyor. Şu anda uyumlu tüm Galaxy akıllı telefon ve tablet sahipleri, ayarlar bölümü üzerinden yazılımı indirebilirler.

SamsungGalaxyOne UI 8.5AndroidAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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