FBI, siber saldırıları simüle etmek için özel bir kasaba inşa etti

·49·Teknoloji
FBI, siber saldırıları simüle etmek için özel bir kasaba inşa etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alabama'nın Huntsville kentindeki kampüsünde 2000 metrekareden fazla alanı kaplayan yapay bir kasabayı tanıttı. Bu proje, kolluk kuvvetleri personelinin gerçek siber saldırıları simüle etmesi ve bunları soruşturma konusunda pratik eğitim alması için tasarlandı. Amaç, müfettişlere en son tüketici ve kurumsal teknolojilerle güvenli bir ortamda çalışmayı öğretmektir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şubat 2025'te açılan Kinetic Cyber Range adlı bu kompleks; tam donanımlı evler, otel, benzin istasyonu, süpermarket, adliye binası, hastane ve elektrik santralini içeriyor. Kasabadaki tüm cihazlar ve sistemler gerçek hayattaki gibi çalışıyor, ancak simüle edilen saldırıların kompleksin dışına çıkmaması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Kompleks bünyesinde 200'den fazla fiziksel sunucuya sahip bir veri merkezi de bulunuyor. Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışan sistemlerin kurulu olduğu bu merkez, müfettişlerin gerçek bir kurumsal ortamda arama ve soruşturma becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. FBI verilerine göre, açıldığından bu yana burada 1400'den fazla uzman eğitim aldı.

Kasaba ayrıca fidye yazılımı (ransomware) saldırılarını ve bunların hastane sistemlerinin devre dışı kalması gibi ciddi sonuçlarını simüle etmeye olanak tanıyor. Bu, müfettişlere insan hayatının tehlikede olduğu yüksek baskılı durumlarda doğru kararlar almayı öğretiyor.

Ayrıca, Kinetic Cyber Range dijital adli tıp uzmanlarının yetiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Müfettişler, Apple veya Google gibi şirketler tarafından geliştirilen cihazların güvenlik sistemlerini aşma ve veri elde etme yöntemlerini öğreniyorlar. Bu tür araçlar, genellikle cihaz üreticileri tarafından bilinmeyen güvenlik açıklarından yararlandıkları için teknoloji dünyasında tartışmalı kabul ediliyor.

FBISiber GüvenlikTeknolojiABDSiber Saldırı
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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