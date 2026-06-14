Ugreen, Intel Core işlemcili yeni Ultra serisi NAS cihazlarını tanıttı

·1·Teknoloji
Ugreen, Intel Core işlemcili yeni Ultra serisi NAS cihazlarını tanıttı

Veri depolama teknolojileri pazarında yerini sağlamlaştıran Ugreen, yüksek performanslı DXP6800 Ultra ve DXP8800 Ultra ağ depolama (NAS) modellerini tanıttı. Bu cihazlar, sadece büyük veri yönetimi için değil, aynı zamanda profesyonel düzeyde işlem gücü gerektiren görevler için tasarlanmış olmalarıyla öne çıkıyor. Bu konuda haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre yeni modeller, modern Intel Core çipleriyle donatılmış olup, bu onları standart ev sunucularından çok daha üst bir seviyeye taşıyor. Her iki cihaz da tamamen metal bir gövdeye sahip ve içerisinde 250 W gücünde bir güç kaynağı bulunuyor. Bu, sistemin kararlı çalışmasını ve çok sayıda sabit diske güç sağlamasını garanti ediyor.

Teknik özellikler ve bağlantı arayüzleri

Ugreen mühendisleri, yeni cihazlarda veri aktarım hızına özel bir önem verdiler. Her iki model de iki adet 10GbE RJ45 portu, iki adet Thunderbolt 4 portu ve dört adet PCIe Gen4 yuvasına sahip. Bu teknik özellikler, video içeriğiyle çalışan stüdyolar ve büyük veritabanlarını yöneten profesyoneller için oldukça kullanışlıdır.

Cihazların temel teknik özellikleri şunlardır:

  • 8 GB DDR5 SO-DIMM RAM (genişletilebilir);
  • Sistem için 128 GB SSD;
  • HDMI 2.1 portu ve SD 4.0 UHS-II kart okuyucu;
  • USB-A 10 Gbps ve USB-A 480 Mbps portları.
DXP6800 Ultra modeli, Intel Core 5 120U işlemcisiyle çalışıyor ve 6 disk yuvasına sahip. Cihazın soğutulmasından iki adet 90 mm fan sorumlu. Bu modelin uluslararası pazardaki fiyatı yaklaşık 1120 dolar civarında.

En güçlü model: DXP8800 Ultra

Serinin amiral gemisi olan DXP8800 Ultra modeli ise daha güçlü bir Intel Core 7 150U işlemci ile donatılmış. Bu modelde 8 adet disk yuvası bulunuyor ve bu da devasa arşivler oluşturmaya olanak tanıyor. Daha güçlü donanımı soğutmak için burada iki adet 120 mm fan kullanılmış. Amiral gemisi modelin fiyatı 1620 dolar olarak belirlenmiş.

Özbekistan pazarında da bulut depolama hizmetlerine alternatif olarak kişisel NAS sistemlerine olan ilgi artıyor. Ugreen'in bu yeniliklerinin profesyonel fotoğrafçılar, videograflar ve küçük işletme sahipleri için veri güvenliğini sağlamada güvenilir bir çözüm olması bekleniyor. Thunderbolt 4 ve 10 Gbps ağ portlarının varlığı, cihazın modern ekosistemlere entegrasyonunu kolaylaştırıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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