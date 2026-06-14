Belkin, entegre kablolu yeni 45 W GaN şarj cihazını tanıttı

Aksesuar pazarının önde gelen markalarından biri olan Belkin, yeni nesil şarj cihazını tanıttı. Galyum nitrür (GaN) teknolojisi temel alınarak geliştirilen bu cihaz, 45 W güce sahip olup sadece kompaktlığıyla değil, aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlayan entegre kablosuyla da dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor. aktarıyor .

Günümüz teknoloji dünyasında GaN yarı iletkenleri, geleneksel silikonun yerini alıyor. Bu teknoloji, cihazların ısınmasını azaltırken boyutlarının önemli ölçüde küçülmesini sağlıyor. Belkin tarafından sunulan yeni modelin boyutları 52 x 38 x 65 mm, ağırlığı ise sadece 145 gram.

Teknik özellikler ve tasarım

Cihaz, yuvarlatılmış kenarlara sahip modern beyaz bir tasarıma sahip. Gövdesinde bulunan katlanabilir fişler, seyahat ederken veya çantada taşırken ekstra kolaylık sağlıyor. En önemli özelliği ise ön panelinde 0,8 metre uzunluğunda dayanıklı bir USB-C kablosunun entegre edilmiş olması.

ixbt.com bilgilerine göre, yeni şarj cihazında sadece entegre kablo değil, aynı zamanda ek bir USB-C portu da bulunuyor. Bu, kullanıcıların aynı anda iki farklı cihazı şarj etmesine olanak tanıyor. Her iki çıkış noktası da modern PD 3.1 ve PPS protokollerini destekleyerek akıllı telefon ve tabletlerin güvenli ve hızlı şarj edilmesini garanti ediyor.

Güç dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor:

Sadece tek bir port kullanıldığında – maksimum 45 W güç;

İki cihaz bağlandığında – güç 25 W ve 20 W şeklinde dağıtılıyor;

Apple, Samsung ve diğer büyük markaların cihazlarıyla tam uyumludur.

Bu yeni ürün şu anda uluslararası pazarlarda yaklaşık 30 ABD doları (veya 199 yuan) civarında fiyatlandırılıyor. Belkin ürünlerinin popülaritesi göz önüne alındığında, bu kompakt ve evrensel çözümün yakında yerel mağazalarda da satışa sunulması bekleniyor.

Sonuç olarak, Belkin'in bu ürünü modern kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabiliyor. Özellikle ayrı bir kablo taşımak istemeyen ve kaliteli şarj sistemlerine değer verenler için en uygun seçeneklerden biri olduğu şüphesiz.