Orbio girişimi hizmet sektörü çalışanlarını işe almak için 21 milyon dolar yatırım aldı

·20·Teknoloji
Orbio girişimi hizmet sektörü çalışanlarını işe almak için 21 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka teknolojileri, sadece ofis çalışanlarının değil, hizmet sektöründeki "ön cephe" çalışanlarının yönetiminde de devrim niteliğinde değişiklikler başlatıyor. Amazon ve Colvin gibi büyük şirketlerde on yıllık deneyime sahip Sergi Bastardas tarafından kurulan Orbio girişimi, bu alanda yeni bir aşamaya geçti. Şirket, Dawn Capital liderliğindeki yatırım turunda 21 milyon dolar fon topladığını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

Orbio projesi, özellikle perakende, lojistik ve sağlık gibi sektörlerde çalışan ve çoğu zaman kurumsal e-posta adresi bile olmayan işçilerin işe alım ve adaptasyon (onboarding) süreçlerini otomatikleştirmeye odaklanıyor. Girişim, faaliyetlerinde özel AI ajanları kullanarak insan kaynakları yönetimindeki bürokrasiyi ciddi oranda azaltıyor.

AI ajanları: Maria, Daniel ve Claire

Orbio platformunda Maria, Daniel ve Claire gibi isimlerle anılan dijital ajanlar faaliyet gösteriyor. Bu ajanlar sadece birer yazılım değil; adaylarla mülakat yapan, becerilerini değerlendiren ve işe alımdan sonra günlük izleme yapan akıllı sistemlerdir. Verilere göre, bu sistem sayesinde The Stepping Stones Group gibi şirketlerde işe alınan aday sayısı yüzde 20 oranında artmıştır.

Bu ajanların benzersizliği, birbirleriyle veri paylaşabilmeleridir. Örneğin, bir çalışanın işten ayrılma nedenleri analiz edilerek bir sonraki aday seçim kriterlerinde değişiklikler yapılır. Bu durum, personel değişim oranının yüksek olduğu sektörlerde istikrarın sağlanmasına yardımcı olur.

Eski yöntemlere son

Sergi Bastardas'a göre, ana rakipleri diğer girişimler değil, hala Excel tabloları ve telefon görüşmeleriyle iş yürüten eski yönetim sistemleridir. Şu anda Orbio hizmetlerini Poke ve Pizza Hut, Taco Bell ve KFC markalarının sahibi olan YUM! Brands gibi büyük şirketler kullanmaktadır.

Yeni toplanan 21 milyon dolarlık fon, daha fazla AI ajanı oluşturmaya ve yazılımı geliştirmeye yönlendirilecek. Bugün dünya genelinde 2,7 milyar insan hizmet sektöründe çalışıyor ve Orbio'nun kurucusu, bu kesim için "yapay zeka çağının" yeni başladığını vurguluyor.

ixbt.com verilerine göre, şirket bugüne kadar toplam 26 milyon dolar yatırım toplamayı başardı. Bu tür teknolojilerin Özbekistan pazarına girmesi de bekleniyor; çünkü ülkemizde de yeme-içme ve lojistik ağları hızla gelişmekte ve personel yönetimini otomatikleştirmeye olan ihtiyaç artmaktadır.

OrbioYapay ZekaGirişimYatırımHR Tech
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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