AMD beklenmedik yenilikler sundu: Ryzen 3000 ve 4000 serilerine yeni modeller eklendi

·3·Teknoloji
AMD beklenmedik yenilikler sundu: Ryzen 3000 ve 4000 serilerine yeni modeller eklendi

AMD şirketi, modern Ryzen 7000 ve 5000 serisi işlemcilerinin yanı sıra, beklenmedik bir şekilde eski mimarilere dayalı yeni modelleri piyasaya sürdü. Bu adım temel olarak bütçe dostu dizüstü bilgisayarlar ve OEM segmenti için hedeflenmiş olup, kullanıcılara uygun fiyatlı çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Yeni modeller arasında Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U ve Ryzen 7 4700LE işlemcileri yer alıyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor.

En çok dikkat çeken model, Ryzen 3 3100U mobil işlemcisi oldu. ixbt.com verilerine göre, bu çip sadece iki çekirdekli ve SMT (çoklu iş parçacığı) teknolojisini bile desteklemiyor. Yani sadece iki iş parçacığında çalışıyor. Bu değer modern standartlar için biraz düşük görünse de, cihazın enerji verimliliği ve grafik yeteneklerinin temel avantajı olması bekleniyor.

Teknik Özellikler ve Yetenekler

Ryzen 3 3100U işlemcisi 1,9 ile 3,2 GHz arasındaki frekanslarda çalışıyor. İlginç olan şu ki, kendi sınıfındaki diğer çiplere göre çok daha güçlü olan Vega 8 entegre grafik işlemcisine (iGPU) sahip. TDP değeri 12 ile 35 Watt arasında değişebiliyor. Şunu belirtmek gerekir ki, bu model Ryzen 3000 serisine ait olsa da, daha eski Zen+ mimarisi ve 12 nanometre teknoloji süreci temel alınarak üretilmiştir.

Bu modelle birlikte Ryzen 5 3510U da tanıtıldı. Bu çip de Zen+ mimarisine dayanıyor ancak çok daha güçlü: dört çekirdekli ve SMT teknolojisi yardımıyla sekiz iş parçacığında çalışabiliyor. Maksimum frekansı 3,7 GHz'dir ve grafik bölümü, tıpkı küçük modeldeki gibi Vega 8 ile donatılmıştır. Bu, dizüstü bilgisayarlar için ucuz ve güvenilir bir çözüm olarak görülüyor.

Masaüstü Bilgisayarlar İçin Özel Çözüm

Mobil çiplerin yanı sıra AMD, masaüstü bilgisayarlar için Ryzen 7 4700LE modelini de duyurdu. Bu model, 7 nanometre teknoloji süreci ve Zen 2 mimarisine dayalı sekiz çekirdekli bir işlemcidir. Maksimum çalışma frekansı 4,2 GHz'e ulaşmaktadır. Önemli bir nokta, bu işlemcide entegre grafik çekirdeğinin bulunmaması ve AM4 soketi için tasarlanmış olmasıdır.

Ryzen 7 4700LE modeli temel olarak OEM segmenti, yani hazır bilgisayar toplayan şirketler için üretilmiştir. Özbekistan pazarında da bu tür işlemciler genellikle hazır markalı kasa sistemleri içerisinde yer alabilir. Bu tür "eski-yeni" çiplerin piyasaya sürülmesi, AMD'nin pazarın tüm katmanlarını, özellikle tasarruflu kullanıcıları kapsama isteğini göstermektedir.

Özetle, AMD şirketi geçmişteki başarılı mimarilerini yeniden canlandırıyor. Bu, dizüstü bilgisayar fiyatlarını düşürmeye ve kurumsal müşteriler için istikrarlı platformlar oluşturmaya hizmet ediyor. NVIDIA RTX gibi üst düzey grafik kartlarıyla rekabet edemeseler de, günlük ofis işleri ve eğitim görevleri için ideal bir seçenek olabilirler.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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