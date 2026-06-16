Güneş «yaz uykusuna» yatıyor: Dünya sakin bir döneme giriyor

Güneş sisteminin merkezi ışık kaynağı olan Güneş'te aktivitenin önemli ölçüde azaldığı gözlemleniyor. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü (IKI) ve Güneş-Yer Fiziği Enstitüsü (ISZF) uzmanları, yıldızın «yaz uykusu» evresine geçtiğini belirttiler. Bu durum sadece mevsimsel bir karakter taşımakla kalmayıp, aynı zamanda mevcut Güneş döngüsünün genel düşüş dönemine de denk geliyor. Ixbt.com haberine göre.

Bilim insanları, şu anda Güneş yüzeyinde ciddi değişiklikler veya tehlikeli patlamalar gözlemlenmediğini vurguluyor. Ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, yıldız yüzeyindeki süreçler şu an oldukça «sıkıcı» bir hal almış durumda ve Dünya için herhangi bir risk oluşturmuyor. Bu da önümüzdeki haftalarda güçlü manyetik fırtınaların olmayacağına işaret ediyor.

Manyetik fırtına riski geride mi kaldı?

Şu anda Güneş'te sadece 4465 numaralı lekeler grubuyla bağlantılı orta düzeyde bir patlama aktivitesi devam ediyor. Ancak uzmanların öngörülerine göre, bu bölgenin enerji rezervleri tükendiğinde temel göstergelerin minimum seviyeye inmesi bekleniyor. Bu durum Dünya'nın manyetik alanının stabilize olmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, Güneş yüzeyinde birkaç büyük protuberans (gaz bulutu) tespit edildi. Bunlar yıldız yüzeyinden kopup uzaya fırlatılsa bile, yönlerinin Dünya'ya doğru olmayacağı belirtiliyor. Bu tür olaylar yalnızca astronomlar için güzel video görüntüleri oluşturmaya yarayabilir.

Jeomanyetik aktivitenin düşük seviyede kalmasının önümüzdeki bir ay boyunca sürmesi bekleniyor. Bu, özellikle manyetik fırtınalara duyarlı ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler için iyi bir haber. Çünkü atmosferdeki ani değişiklikler ve basınç dalgalanmaları bu dönemde minimum düzeyde olacak.

Buna rağmen bilim insanları tedbiri elden bırakmamayı tavsiye ediyor. Güneş dinamik bir sistem olduğu için, tamamen «sessiz» bir senaryo her zaman garanti değildir. Bazı beklenmedik patlamalar aniden meydana gelebilir, ancak bunların ölçeği küresel iletişim sistemlerine veya elektrik şebekelerine zarar verecek düzeyde olmayacaktır.

Özbekistanlı uzay meraklıları ve hava durumuna duyarlı kişiler için bu «yaz uykusu» döneminin nispeten sakin geçeceği öngörülüyor. Güneş bir sonraki aktivite zirvesine ulaşana kadar Dünya sakinleri jeomanyetik istikrarın tadını çıkarabilir.