Yapay Zeka Pazarında Kırılma: ChatGPT Payı İlk Kez %50'nin Altına Düştü

Yapay zeka teknolojileri dünyasında OpenAI şirketinin ChatGPT botu uzun süre mutlak lider konumundaydı. Ancak, Sensor Tower analiz şirketinin 2026 yılı için yayınladığı yeni rapora göre, bu sohbet botunun küresel pazardaki payı ilk kez %50'nin altına düştü. Bu durum, kullanıcıların alternatif servislere, özellikle Google ve Anthropic ürünlerine aktif olarak geçtiğini gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

ChatGPT hala dünyanın en popüler yapay zeka asistanı olmaya devam ediyor ve aylık kullanıcı sayısı 1,1 milyarı aşıyor. Buna rağmen, bu yılın Ocak ayında pazar payının yarısından fazlasını elinde tutan bot, Mayıs ayı sonu itibarıyla %46,4 seviyesine geriledi. Bu düşüş, rakiplerin hızlı büyümesiyle açıklanıyor.

Rakiplerin Yükselişi ve Pazar Dinamikleri

Google tarafından sunulan Gemini ve Anthropic şirketinin Claude botları temel büyüme itici güçleri haline geldi. Şu anda Gemini %27,7 pay ile ikinci sırada yer alırken, Claude %10,3 ile ilk üçü tamamlıyor. Ayrıca xAI şirketinin Grok, Perplexity, DeepSeek ve Meta AI gibi projeleri de pazarda yer edinmeye çalışıyor, ancak her birinin payı şu an için %5'in altında.

Sensor Tower verilerine göre, kullanıcılar artık tek bir platforma bağlı kalmayıp farklı görevler için farklı asistanları deniyor. Örneğin, Claude iş verimliliği ve karmaşık metinlerle çalışmada yüksek itibar kazanırken, Gemini Google ekosistemiyle entegrasyonu nedeniyle popülerleşiyor. İlginç olan şu ki, OpenAI şirketinin ABD Savunma Bakanlığı ile iş birliği yaptığına dair haberler, Şubat ayında ChatGPT uygulamasının silinme oranlarını keskin bir şekilde artırdı; bu da kullanıcılar için marka güvenilirliğinin önemli olduğunu gösteriyor.

Gelir ve Monetizasyon Stratejileri

Yapay zeka uygulamaları pazarı hızla ticarileşiyor. 2026 yılının ilk yarısında kullanıcıların bu uygulamalara 4,2 milyar dolar harcaması bekleniyor; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 1,83 milyar dolara kıyasla iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Bu noktada Claude botu öne çıkıyor: kullanıcılarının %13'ü ücretli aboneliğe sahip ve bu, sektördeki en yüksek dönüşüm oranıdır.

OpenAI da kendi adına yeni gelir yöntemlerini deniyor. Şubat ayından itibaren ChatGPT arayüzünde reklamlar görünmeye başladı. Mayıs ayına gelindiğinde, günlük kullanıcıların ortalama %17'sine reklam gösteriliyor. Reklamverenler arasında temel olarak şu sektörler liderlik ediyor:

Yazılım ve teknolojiler;

Çevrimiçi alışveriş (Shopping);

Medya ve eğlence sektörleri;

Gıda ve genel yemek hizmetleri.

Bölgesel açıdan, Asya pazarı indirme sayıları bakımından lider olsa da, uygulama içi satın alımlar konusunda Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gerisinde kalıyor. Bu durum, yapay zeka geliştiricilerini premium özellikleri ağırlıklı olarak Batı pazarlarına yönlendirmeye teşvik ediyor. Genel olarak pazar, büyüme aşamasından olgunluk ve istikrarlı gelir getirme aşamasına geçiyor.